Caso Pavard, l'Inter trema: non convince il Marsiglia, futuro già scritto

23 Feb 2026 - 12:15

Il futuro di Benjamin Pavard è diventato un rebus. Il difensore francese sta vivendo una stagione travagliata in Ligue 1, segnata da infortuni, panchine e critiche da parte della tifoseria. Sebbene l'addio di De Zerbi possa rimescolare le carte, il suo riscatto da parte del club francese è tutt'altro che scontato. Per l'Inter, l'eventuale ritorno del francese sarebbe solo una parentesi brevissima: lo stipendio dell'ex Bayern è fuori dai parametri e il giocatore non sembra più rientrare nei piani tattici di Cristian Chivu. In caso di mancato riscatto dell'OM, l'Inter è già pronta a rimettere il francese immediatamente sul mercato per una cessione definitiva. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

