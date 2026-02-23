Inter, già presa la decisione sul riscatto di Akanji

L'Inter ha sciolto ogni riserva: Manuel Akanji sarà a tutti gli effetti un giocatore nerazzurro a titolo definitivo. La dirigenza di Viale della Liberazione ha infatti deciso di riscattare il difensore svizzero dal Manchester City indipendentemente dalla vittoria dello scudetto, una delle clausole per il riscatto obbligatorio inserite nel contratto (l'altra è il raggiungimento, già avvenuto, del 50% delle presenze stagionali). L'operazione, dal valore complessivo di 15 milioni di euro, trasformerà Akanji nel nuovo pilastro della retroguardia di Cristian Chivu, specialmente in vista degli addii a parametro zero di Acerbi e De Vrij previsti per la prossima estate. Per l'ex City è già pronto un rinnovo contrattuale fino al 2028, con un'opzione per il 2029, a fronte di un ingaggio da 3,75 milioni di euro netti a stagione. Lo scrive Tuttosport.