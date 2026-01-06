Logo SportMediaset

La Roma punta sulle bandiere: Mancini e Cristante rinnovano fino al 2030

I due punti fermi della squadra di Gasperini si legano per altri cinque anni al club

06 Gen 2026 - 11:46

E chi l'ha detto che non esistono più le bandiere? Alla Roma hanno deciso di blindare due punti fermi della squadra, due giocatori che incarnano il DNA giallorosso. Gianluca Mancini e Bryan Cristante hanno rinnovato il loro contratto con il club giallorosso a cui resteranno legati fino al 2030, con l’obiettivo di chiudere la carriera con la maglia della Roma. Una scelta precisa della società che ha deciso di muoversi in anticipo evitando situazioni come quelle che riguardano altri calciatori in scadenza a giugno, tra cui Dybala, Pellegrini, El Shaarawy e Çelik

L’ingaggio dei due giocatori si avvicinerà ai 3,5 milioni di euro a stagione. Solo Svilar, al momento, percepisce uno stipendio più alto all’interno della rosa, pari a circa 4 milioni.

