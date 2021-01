Roma-Spezia, Fonseca si gioca tutto: l'ombra di Allegri sempre più lunga

ROMA

Una striscia di tre vittorie consecutive, il pari in rimonta contro l'Inter, un bel gioco e la concreta possibilità di vedere da vicino il primo posto. Poi il derby perso malamente, l'eliminazione in Coppa Italia con il caso delle sei sostituzioni e il caos spogliatoio. In casa la Roma la situazione sembra precipitata nel corso di pochi giorni tanto che la sfida contro lo Spezia di oggi sarà decisiva per il futuro di Fonseca. Getty Images

Nei piani della nuova proprietà Friedkin a fine stagione ci sarebbe stata una sorta di rivoluzione tecnica che avrebbe coinvolto sia l'allenatore, sia Dzeko, capitano e giocatore più pagato della rosa. Ma ora la situazione è cambiata e, se non ci sarà una decisiva virata a livello di risultati e serenità ambientale, la rivoluzione potrà anche essere anticipata.

Dzeko è un capitolo a parte (che approfondiamo qui), a Trigoria i riflettori sono puntati sulla panchina. Battendo lo Spezia, Fonseca si guadagnerà un po' di tempo, la possibilità di giocarsela anche contro Verona e Juventus per dimostrare di avere in pugno il gruppo nonostante quella sorta di "ammutinamento" prima dell'allenamento di giovedì. Diversamente, un esonero diventerebbe l'opzione più probabile.

Ma chi arriverebbe al posto dell'allenatore portoghese? Avevamo già parlato dell'opzione Allegri, che resta la preferita dalla proprietà americana. Due gli ostacoli in questo caso: il pesante ingaggio del tecnico (che alla Juve guadagnava 7,5 milioni a stagione) e una maggiore propensione ad iniziare una nuova avventura a inizio stagione e non in corsa. Stesso discorso per Sarri, altro nome gradito alla dirigenza. Se le cose precipitassero e servisse un cosiddetto traghettatore, le piste più probabili porterebbero invece a Mazzarri o al ritorno di Montella.