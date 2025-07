Roma, al via gli acquisti: 100 milioni per cinque colpi. Gasp vuole Zortea

Si lavorerà poi sulla difesa, reparto che Gasperini vuole provare a blindare subito con un acquisto e il grande obiettivo è Jhon Lucumì del Bologna. Qui la data di riferimento è il 10 luglio, giorno in cui scadrà la clausola rescissoria da 28 milioni presente nel contratto del colombiano. I rossoblu non hanno alcuna intenzione di aprire a una cessione per cifre inferiori, la Roma da tempo ha avviato i dialoghi con l’entourage del centrale classe ’98 per portarlo a Trigoria. Lucumì ha aperto al trasferimento, ma il Bologna continua a chiedere l’intero pagamento della clausola e Massara ha una settimana di tempo per rompere gli indugi e chiudere l’operazione. A sinistra tutto dipenderà da Angelino, con De Cuyper del Bruges in pole per sostituire lo spagnolo. Servono 20 milioni per l’esterno belga, più o meno la cifra richiesta dalla Roma per la cessione dell’ex Manchester City e Lipsia. A centrocampo si attende ancora la definizione della cessione di Paredes al Boca, con gli argentini che chiedono uno sconto rispetto ai 3,5 milioni di euro richiesti per il regista. Servirà poi un acquisto e Gasp da anni insegue Matt O’Riley, centrocampista danese esploso al Celtic e vicinissimo all’Atalanta prima di trasferirsi al Brighton la scorsa estate. Per chiudere il mercato servirà poi un attaccante e la Roma monitora con attenzione le vicende del Lione, momentaneamente retrocesso in Ligue 2 dalla federazione francese. Dall’OL potrebbe arrivare Georges Mikautadze, con il club francese che cerca di cedere i pezzi pregiati per rientrare del debito ed evitare la retrocessione d’ufficio.