Roma, confronto Fonseca-giocatori: la squadra chiede il reintegro di Gombar e Zubiria

QUI ROMA

Dopo il caos sostituzioni, l'eliminazione dalla Coppa Italia e le polemiche che ne sono seguite, in casa Roma è tempo di confronti. A Trigoria è andato in scena un lungo faccia a faccia tra il tecnico Paulo Fonseca e la squadra, in cui si è parlato delle difficoltà sul campo, emerse prima nel derby poi contro lo Spezia, ma anche dell'allontanamento dalla società di Gianluca Gombar e Manolo Zubiria, rispettivamente team manager e global sport officer giallorossi: Dzeko e compagni hanno fatto capire chiaramente che, secondo loro, i due sono stati ingiustamente presi come capri espiatori e ne hanno chiesto il reintegro.

In attesa di capire se i Friedkin accoglieranno la richiesta dei calciatori (ma già si vocifera dell'ingaggio di Pierfrancesco Visci, direttore organizzativo e segretario generale proprio dello Spezia, tra i primi in campo ad accorgersi dell'errore giallorosso), quel che è certo è che la squadra si è assunta la responsabilità di quanto accaduto e i giocatori si sono detti convinti che quello di effettuare la sesta sostituzione durante i supplementari sia stato un errore collettivo e non del singolo. A parlare sono stati soprattutto i leader del gruppo, Dzeko e Pellegrini su tutti, che si sono esposti in prima persona per difendere i posti di lavoro dei due collaboratori.

Dopo la discussione la squadra è poi tornata ad allenarsi per preparare la sfida di campionato che la vedrà nuovamente di fronte allo Spezia di Italiano. I capitolini sono attesi da una reazione immediata, ma potrebbero dover fare a meno di Pedro e Mkhitaryan: entrambi hanno accusato fastidi muscolari durante la seduta e, al momento, sono in dubbio per la gara dell'Olimpico. Verso una maglia da titolare Carles Perez.