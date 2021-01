L'ombra di Allegri su Fonseca: molti indizi su un futuro di Max in giallorosso  

PANCHINA ROMA

Fonseca è vicinissimo all'addio e i Friedkin hanno un nome in cima alla loro lista di candidati: Massimiliano Allegri. Le perplessità, casomai, potrebbero arrivare dall'ex allenatore bianconero che, abituato a essere accostato ai più prestigiosi club internazionali, si troverebbe a ripartire da una squadra che non è nemmeno in Champions League. In realtà a Max la soluzione Roma non dispiace. E' la città dove abita la sua compagna, Ambra Angiolini, e non è troppo lontana da Livorno, dove vive suo figlio.

L'unica perplessità potrebbe arrivare dalle voci che lo vorrebbero di nuovo al timone della barca bianconera in caso di ulteriori passi falsi di Pirlo. Si sa che Allegri è sempre in ottimi rapporti con Agnelli e che il ritorno a Torino sarebbe una rivincita clamorosa. La soluzione Roma, in ogni caso, sarebbe un'ottima possibilità di conciliare la vita privata con il lavoro. Gli altri nomi accostati ai giallorossi sembrano ipotesi molto complicate. Maurizio Sarri difficilmente prenderebbe una panchina in corsa, avendo la necessità di insegnare il suo calcio fin dal ritiro estivo, mentre un clamoroso ritorno (il terzo) di Spalletti verebbe mal digerito da molti tifosi che lo vedono come il killer del Totti giocatore.