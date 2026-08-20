MANOVRE GIALLOROSSE

Roma, priorità all'esterno basso: Luis Henrique torna in pole

I giallorossi mollano la presa su Fofana e Cacciamani e tornano sul brasiliano. C'è però ancora distanza coi nerazzurri su formula e cifre

20 Ago 2026 - 15:58
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Gian Piero Gasperini sfoglia la margherita pensando a quale sia il tassello che manca alla sua Roma. Gasp e il ds Tony D'Amico credono che per completare la rosa dei giallorossi servano ancora almeno due innesti: un quinto di centrocampo, la priorità, e un esterno alto. Dopo un mercato in cui i giallorossi hanno comprato molto e venduto poco o nulla, il budget residuo non è sufficiente per regalare due colpi di livello all'ex Atalanta. Per questo nelle ultime ore la Roma avrebbe mollato la presa su Malick Fofana e Alessio Cacciamani (troppo alte al momento le richieste di Lione e Torino) per concentrarsi su un altro profilo già sondato nelle scorse settimane: Luis Henrique dell'Inter.

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Luis Henirque, il jolly

 Il brasiliano ha almeno un paio di grandi vantaggi rispetto agli altri due obiettivi della Roma sulla fascia. Il primo è sicuramente la duttilità: LH può giocare a destra come a sinistra sulla linea di centrocampo, come può agire a ridosso della punta. L'ex Marsiglia è un vero e proprio jolly. In più viene da un anno in cui, pur non convincendo al massimo, ha dimostrato di essere un calciatore affidabile in Serie A. Starebbe a Gasperini farlo sbocciare completamente dopo un anno grigio a Milano. 

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Inter-Roma, c'è distanza

 Dopo un primo abboccamento in cui sembrava che Luis Henrique non aprisse alla Roma, ora la situazione è cambiata. L'Inter ha fatto capire chiaramente al 25enne brasiliano di essere l'ultima scelta sugli esterni. Da quel momento le sirene dalla Capitale hanno avuto tutt'altro appeal alle orecchie del laterale. Prima di entrare nel dettaglio sul discorso contrattuale però, c'è da chiudere l'accordo tra i due club che, nonostante negli ultimi giorni si sia parlato di una base d'intesa, non è ancora stato trovato. I nerazzurri aprono al prestito ma vogliono l'obbligo di riscatto per una cifra più vicina ai 30 milioni che ai 20. La Roma invece vorrebbe diritto o, al massimo, un obbligo condizionato per un pacchetto totale da 24/25 milioni. La distanza non è incolmabile e la volontà di tutte la parti sembra essere quella di trovare un accordo che al momento però ancora non c'è. 

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