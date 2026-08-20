Roma, priorità all'esterno basso: Luis Henrique torna in pole

Gian Piero Gasperini sfoglia la margherita pensando a quale sia il tassello che manca alla sua Roma. Gasp e il ds Tony D'Amico credono che per completare la rosa dei giallorossi servano ancora almeno due innesti: un quinto di centrocampo, la priorità, e un esterno alto. Dopo un mercato in cui i giallorossi hanno comprato molto e venduto poco o nulla, il budget residuo non è sufficiente per regalare due colpi di livello all'ex Atalanta. Per questo nelle ultime ore la Roma avrebbe mollato la presa su Malick Fofana e Alessio Cacciamani (troppo alte al momento le richieste di Lione e Torino) per concentrarsi su un altro profilo già sondato nelle scorse settimane: Luis Henrique dell'Inter.