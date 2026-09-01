Juve, Tagliafico verso l'Atletico: i bianconeri virano su Miranda. Per Cabal c'è la Roma

I giornali sportivi: martedì 1 settembre
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Poche ore alla fine del mercato: il sogno della Roma è quello di chiudere due colpi per la fascia, un esterno di centrocampo e un profilo più offensivo. La realtà, però mette i giallorossi davanti a diverse difficoltà, e così il ds D'Amico si guarda intorno in cerca di occasioni last-minute.
La Roma, nelle ultime ore, avrebbe mostrato interesse per Juan Cabal, terzino classe 2001 attualmente di proprietà della Juventus. Il colombiano, valutato 12 milioni di euro, potrebbe rappresentare un'occasione last-minute che i giallorossi sarebbero pronti a cogliere, a patto che alla Continassa si trovi prima un sostituto. Occhio, però, alla concorrenza: sul giocatore ci sarebbe anche il forte interesse di Atalanta e Bologna.
La Juventus, dal canto suo, ha già identificato due profili per sostituire Cabal: Nicolas Tagliafico e Juan Miranda. Il difensore argentino, che è pronto a lasciare il Lione, darebbe qualità ed esperienza al reparto ma è sempre più propenso ad accettare la corte del connazionale Diego Simeone che spinge per averlo con sé all'Atletico Madrid. Di conseguenza nelle ultime ore sono salite le quotazioni dell'esterno spagnolo del Bologna. Al momento è quest'ultimo il favorito.
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