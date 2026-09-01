Juve, Tagliafico verso l'Atletico: i bianconeri virano su Miranda. Per Cabal c'è la Roma

La Juventus, dal canto suo, ha già identificato due profili per sostituire Cabal: Nicolas Tagliafico e Juan Miranda. Il difensore argentino, che è pronto a lasciare il Lione, darebbe qualità ed esperienza al reparto ma è sempre più propenso ad accettare la corte del connazionale Diego Simeone che spinge per averlo con sé all'Atletico Madrid. Di conseguenza nelle ultime ore sono salite le quotazioni dell'esterno spagnolo del Bologna. Al momento è quest'ultimo il favorito.