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Endrick-Roma, non è finita: nuovo tentativo a gennaio

La Roma tiene aperta la pista Endrick per gennaio: l'attaccante sta trovando poco spazio al Real Madrid e anche Ancelotti "spinge" i giallorossi

02 Ott 2026 - 09:47
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La Roma ci riproverà per Endrick. Già in estate la società giallorossa si era mossa concretamente per il talento brasiliano, era anche arrivata a un passo dall'acquisto ma poi José Mourinho convinse il classe 2006 a restare al Real Madrid per giocarsi le sue carte.

L'inizio di stagione, però, ha raccontato una realtà diversa: per Endrick appena quattro minuti nel finale della sfida contro l'Elche. Ecco perché il giocatore sta maturando l'idea di andarsene e la Roma resta in prima fila per aggiudicarselo a gennaio.

Secondo la Gazzetta dello Sport il ds giallorosso Tony D'Amico, che aveva già impostato l'accordo sulla base di un prestito a titolo temporaneo, punta a riallacciare i contatti già nell'imminente Roma-Real di Champions League in programma il 14 ottobre: sarà l'occasione giusta per discutere nuovamente del dossier Endrick.

In tutto questo attenzione anche al ruolo indiretto che potrebbe avere Carlo Ancelotti nell'affare: il ct del Brasile ha recentemente sottolineato come la mancanza di minutaggio rischi di frenare la crescita dei migliori talenti della Seleçao, tra cui proprio Endrick, auspicando che in futuro l'attaccante del Real possa trovare maggiore continuità d'impiego.

Alla Roma il classe 2006, che l'anno scorso in prestito al Lione aveva collezionato otto reti e altrettanti assist in ventun presenze, rappresenterebbe un'alternativa di grandissimo spessore sia al centro dell'attacco sia sulla corsia di destra come vice Dybala.

Gabriely Miranda coccola il suo Endrick dopo la partita del Brasile

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