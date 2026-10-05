Nel futuro di Conte un club "con una storia da far tornare a splendere"

05 Ott 2026 - 16:00
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"Ci sono molti club che hanno un po' perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi per rispolverare quella storia e farla tornare a splendere". È il desiderio di Antonio Conte, espresso a Londra in una conversazione con 'The Athletic'. Per tornare in pista vorrebbe una società "dove c'è pressione, dove, in fin dei conti, sai bene di non andarci solo per partecipare, ma per competere". Cosa cerca, dunque, il 57enne Conte per il futuro? Prenderebbe in considerazione un incarico a stagione in corso "se ne valesse la pena". "Se arrivi in un club la cui storia parla da sola - una storia fatta di trofei, titoli e vittorie - puoi onorarla in un solo modo: avendo l'ambizione di riportare quel club a lottare per quegli obiettivi, qualora oggi non ci riuscisse. So bene che ogni anno può vincere una sola squadra, ma devo portare nel cuore - e trasmettere ai tifosi, ai giocatori e ai dirigenti - quella scintilla, quella speranza che ti fa dire: 'Possiamo vincere'".

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