TALENTI

Da Alajbegovic a Stankovic, i cinque giovani che promettono di diventare campioni in Serie A

Rodrigo Mora, Diego Moreira e Mastantuono sono gli altri ragazzi che puntano al ruolo di rivelazione stagionale

di Enzo Palladini
19 Ago 2026 - 22:38
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Un capitano, per quanto giovane, dovrebbe stare in mare. Un giocatore, per quanto giovane, dovrebbe stare in campo. Sembra scontato, ma la storia recente del calcio italiano dice che non è così. Spesso gli allenatori puntano tutto sui giocatori esperti perché così si rischia poco: male che vada, è colpa di chi gioca. Mandare dentro un giovane, nella mentalità di molti allenatori, è un boomerang che può tornare indietro e fare del male. Nella Serie A che sta per cominciare, ci sono almeno cinque giocatori che hanno un valore di mercato elevato e che possono essere grandi rivelazioni, anche se per mille ragioni non dipende solo da loro. Tra le prime sei, solo il Napoli non ha investito in gioventù (ci sarebbero i 22 anni di Favasuli ma non viene considerato titolare), mentre il Como ha fatto il grande investimento su un giovane che però era già suo, ossia Nico Paz. Sono quindi cinque le grandi scommesse di questo campionato. 

© italyphotopress

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KERIM ALAJBEGOVIC (JUVENTUS) 

Bosniaco con passaporto tedesco, 19 anni da compiere il 21 settembre, attaccante esterno o trequartista. Costo complessivo 32 milioni dal Bayer Leverkusen. 

Le certezze. Personalità notevole, lo abbiamo ammirato (ahinoi) nei playoff delle qualificazioni mondiali contro l'Italia. E poi il fisico, davvero imponente se si pensa anche alla rapidità di gambe e all'abilità nel dribbling che ha mostrato anche durante un Mondiale ben giocato. 

I dubbi. Tatticamente ha avuto qualche difficoltà nelle prime uscite, soprattutto in merito alla convivenza con Yildiz che tende a occupare più o meno le stesse posizioni di campo. Da capire anche come reagirà alla concorrenza per conquistarsi un posto in squadra al momento non assicurato al cento per cento. 

FRANCO MASTANTUONO (FIORENTINA) 

Argentino con passaporto italiano, 19 anni compiuti il 14 agosto, attaccante esterno destro o trequartista. In prestito secco dal Real Madrid con l'ingaggio a carico della Fiorentina. 

Le certezze. Un sinistro magico, che ha incantato la tifoseria del Real Madrid. Un vero (giovane) maestro anche nei calci piazzati, sia diretti in porta sia destinati alla conclusione di qualche compagno di squadra. La fantasia, così rara nel campionato italiano, è la sua dote più importante. 

I dubbi. Come spesso accade, i giocatori talentuosi rischiano di essere vittime del sistema tattico. Grosso alla Fiorentina ha studiato un 4-3-3 che rende difficile l'impiego contemporaneo dell'argentino e di Atta. L'altra incognita è la parziale inattività nella seconda metà della passata stagione con Arbeloa in panchina. 

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RODRIGO MORA (ROMA) 

Portoghese, 19 anni compiuti lo scorso 5 maggio, attaccante esterno o trequartista. Costo complessivo: 25 milioni più bonus più 50% sulla futura rivendita a favore del Porto. 

Le certezze. Efficacissimo nell'uno contro uno, che raramente lascia scampo al difensore avversario. Grazie al suo baricentro basso, ha un perfetto controllo dei suoi movimenti, può permettersi accelerazioni e frenate in tempi ristrettissimi. Perfetto per creare supriorità numerica in un attimo. 

I dubbi. Nell'ultima stagione ha ridotto di molto la sua vena realizzativa, anche perché l'allenatore Francesco Farioli (con il quale ha avuto delle discussioni) gli ha chiesto di cambiare modo di giocare, allontanandolo dalla porta. L'altra incognita potrebbe essere l'adattamento alla filosofia del lavoro di Gasperini, ma è giovane e imparerà. 

DIEGO MOREIRA (MILAN) 

Belga con passaporto portoghese, 22 anni compiuti il 6 agosto, attaccante esterno. Costo complessivo: 45 milioni più 20 milioni di bonus allo Strasburgo. 

Le certezze. Ha un sinistro che può incantare e che abbina a una capacità innata di cercare la profondità, soprattutto quando parte da sinistra, la sua posizione preferita. Anche se ha già 22 anni, è uno di quei giocatori che possono ancora imparare moltissimo e dare soddisfazioni al pubblico rossonero. 

I dubbi. Si racconta di un ragazzo che vive un po' fuori dagli schemi, che ama la libertà non solo in campo ma anche nella vita quotidiana. Però ha la fortuna di avere un allenatore che l'ha voluto assolutamente e che sa dove farlo giocare, magari aiutandolo a digerire la fase difensiva che solo recentemente ha iniziato a svolgere con impegno. 

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ALEXANDAR STANKOVIC (INTER) 

Serbo (nato a Milano), 21 anni compiuti lo scorso 3 agosto, centrocampista centrale o mezzala. Costo complessivo: 23 milioni al Bruges in base al dritto di riacquisto. 

Le certezze. Nelle partite amichevoli ha già dimostrato di essere pronto per l'Inter, club nel quale è cresciuto grazie al papà Dejan. Si è adattato a fare il regista, anche se il suo ruolo ideale è quello di mezzala, con vocazione da trequartista. Ha già giocato in Champions League con profitto, è un giocatore pronto. Probabilmente nato pronto. 

I dubbi. Nelle gerarchie iniziali non parte titolare, viene considerato un'alternativa a Calhanoglu soprattutto, ma all'occorenza anche agli altri centrocampisti. Ora bisognerà capire se questa fortissima concorrenza diventerà uno stimolo o un freno. Se ha il carattere del padre, vale la risposta numero uno. 

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