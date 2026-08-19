Da Alajbegovic a Stankovic, i cinque giovani che promettono di diventare campioni in Serie A

Un capitano, per quanto giovane, dovrebbe stare in mare. Un giocatore, per quanto giovane, dovrebbe stare in campo. Sembra scontato, ma la storia recente del calcio italiano dice che non è così. Spesso gli allenatori puntano tutto sui giocatori esperti perché così si rischia poco: male che vada, è colpa di chi gioca. Mandare dentro un giovane, nella mentalità di molti allenatori, è un boomerang che può tornare indietro e fare del male. Nella Serie A che sta per cominciare, ci sono almeno cinque giocatori che hanno un valore di mercato elevato e che possono essere grandi rivelazioni, anche se per mille ragioni non dipende solo da loro. Tra le prime sei, solo il Napoli non ha investito in gioventù (ci sarebbero i 22 anni di Favasuli ma non viene considerato titolare), mentre il Como ha fatto il grande investimento su un giovane che però era già suo, ossia Nico Paz. Sono quindi cinque le grandi scommesse di questo campionato.