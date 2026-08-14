MANOVRE GIALLOROSSE Mora rischia di saltare, ma non è il primo: ecco tutti gli esterni che Gasperini ha visto sfumare

Affari saltati all'ultimo, trattative mai decollate, lunghi corteggiamenti che non hanno portato a nulla: la ricerca dell'esterno in casa Roma prende una piega sempre più incomprensibile. Anche l'ultimo obiettivo, Rodrigo Mora, è stato messo in stand-by e rischia di saltare per la distanza tra l'offerta della Roma e la richiesta del Porto per l'obbligo di riscatto.