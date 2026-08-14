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© instagram | Gli esterni sono un tabù: tutte le trattative sfumate nell'ultimo anno in casa Roma
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MANOVRE GIALLOROSSE

Mora rischia di saltare, ma non è il primo: ecco tutti gli esterni che Gasperini ha visto sfumare

Affari saltati all'ultimo, trattative mai decollate, lunghi corteggiamenti che non hanno portato a nulla: la ricerca dell'esterno in casa Roma prende una piega sempre più incomprensibile. Anche l'ultimo obiettivo, Rodrigo Mora, è stato messo in stand-by e rischia di saltare per la distanza tra l'offerta della Roma e la richiesta del Porto per l'obbligo di riscatto. 

14 Ago 2026 - 11:08
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