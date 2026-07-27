Milan, la situazione per Karetsas: il Borussia Dortmund insiste

Il Borussia Dortmund accelera per Konstantinos Karetsas del Genk. Il Milan resta alla finestra, frenato dall'incertezza sulla cessione di Leao.

27 Lug 2026 - 11:00
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Karetsas © italyphotopress

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Il futuro di Konstantinos Karetsas al Milan resta legato all'evoluzione del mercato rossonero. Il trequartista del Genk è al centro di una trattativa che vede il Borussia Dortmund particolarmente attivo: il club tedesco continua a trattare e si appresta a presentare la terza offerta, alzando la proposta economica intorno ai 35 milioni di euro, forte anche della fiducia espressa dal proprio direttore sportivo. Oggi previsto un incontro tra società proprio per anticipare la concorrenza.

Per il Milan l'operazione è subordinata alla cessione di Rafael Leao; senza questo addio, i club interessati, in primis il Dortmund appunto, rischiano di scavalcare i rossoneri. Nonostante i contatti continui tra gli agenti del giocatore e la dirigenza milanista, al momento non ci sono affondi concreti.

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