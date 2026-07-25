La Roma pesca dal Milan? Nkunku e non solo per la trequarti. E in attacco spunta Castro

La Roma sta rincorrendo obiettivi di mercato in quasi tutti i campionati esteri, quando forse la soluzione potrebbe arrivare proprio dalla Serie A. E se il grande obiettivo per la trequarti diventasse Leao? Non c'è ancora nulla di concreto, ma il nome del portoghese sarebbe finito nella lista della dirigenza giallorossa, che nei prossimi giorni potrebbe tentare l'approccio per intavolare una trattativa. Leao ha espresso chiaramente la sua voglia di cambiare aria, e nella capitale avrebbe l'opportunità di continuare a giocare la Champions. Il problema non sarebbe il costo del cartellino (i Friedkin sono pronti a un investimento importante per accontentare Gasperini), ma l'ingaggio: il numero 10 rossonero attualmente percepisce 5 milioni annui, una cifra che andrebbe ridotta nel caso in cui Leao aprisse alla Roma. Non solo, perché da Trigoria si segue con attenzione anche la situazione di Nkunku: il francese piaceva già a gennaio ed è un profilo gradito a Gasp, per non parlare del fatto che le condizioni economiche per l'acquisto sarebbero sicuramente più favorevoli. Al momento, però, sul tavolo non c'è nulla di certo.