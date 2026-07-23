MERCATO ROMA

Sancho, Greenwood e Summerville: i tre colpi mancati che non vanno giù a Gasperini

Il prossimo obiettivo di mercato in quel ruolo potrebbe essere Nusa 

23 Lug 2026 - 13:35
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Sembra una vera maledizione quella che accompagna Gasperini da quando è diventato allenatore della Roma. Una maledizione legata all'esterno d'attacco, uno dei ruoli da sempre più valorizzati dal gioco del tecnico, ma allo stesso tempo il ruolo in cui i giallorossi non riescono a intervenire sul mercato.

Tutte le trattative saltate

 Già, perché riavvolgendo il nastro e tornando agli ultimi giorni della scorsa estate di calciomercato, non si può non ricordare la telenovela legata all'arrivo di Sancho in giallorosso: quando l'accordo sembrava a un passo e le cifre sembravano quadrare, ecco che la trattativa sfuma e Gasperini si trova allo scadere del mercato con le mani vuote, con l'aggravante del mancato intervento della società che lo costringe a iniziare la stagione scoperto in quel ruolo. Una trama che ricorda molto la vicenda Greenwood che ha caratterizzato le prime battute di questa sessione di calciomercato, con le parti che sembravano vicine a una chiusura e poi le altissime richieste di stipendio del giocatore a far naufragare tutto. Anche in questo caso, la Roma ha visto Greenwood sfumare e diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce. Poi la delusione più grande legata all'arrivo di Summerville: volo di arrivo nella capitale prenotato e accordo formalmente concluso con il West Ham, prima che i soldi dell'Arabia spazzassero via tutto ciò che la Roma aveva costruito in una settimana di trattative. Anche Garnacho, accostato alla Roma, ha preso accordi con l'Aston Villa e non diventerà, perciò, un giocatore giallorosso. 

E ora?

 La Roma non può rischiare altri flop: il tempo stringe e le richieste di Gasperini (due innesti sulla trequarti) sono state chiare. La dirigenza farà un tentativo importante per Nusa, sperando che il Lipsia abbassi le richieste economiche che aveva imposto fino all'inizio del Mondiale (60 milioni per il cartellino). D'Amico potrebbe proporre al norvegese un ingaggio quasi raddoppiato rispetto a quello percepito attualmente. La concorrenza c'è, soprattutto dalla Premier, ma la Roma è pronta a muoversi in fretta per non dare ai tifosi l'ennesima delusione di mercato

gasperini
roma as
crysencio summerville
jadon sancho
mason greenwood

Ultimi video

00:21
Roma, striscione per Pellegrini

Roma, striscione per Pellegrini

00:50
Landoni: "Napoli-Lukaku, nuovo scenario"

Landoni: "Napoli-Lukaku, nuovo scenario"

02:38
Svolta Leao? Raimondi: "Offerto ingaggio monstre"

Svolta Leao? Raimondi: "Offerto ingaggio monstre"

01:12
Accomando: "Summerville? Ecco le alternative"

Accomando: "Summerville? Ecco le alternative"

01:34
Accomando: "Inter, decisione pesantissima su Spence"

Accomando: "Inter, decisione pesantissima su Spence"

01:34
Accomando: "La Juve ha scelto il nuovo attaccante"

Accomando: "La Juve ha scelto il nuovo attaccante"

01:36
Roma, fastidi e "Joya"

Roma, fastidi e "Joya"

02:05
Tentazione Zirkzee

Serie A, tentazione Zirkzee

01:00
Paperone Como: "Kean e Chalobah? Mercato da 200 milioni"

Paperone Como: "Kean e Chalobah? Mercato da 200 milioni"

00:59
Raimondi: "Situazione Bastoni? Ecco cosa ha detto l'agente"

Raimondi: "Situazione Bastoni? Ecco cosa ha detto l'agente"

01:11
Mercato Juve, c'è l'ultimatum per Kolo Muani!

Mercato Juve, c'è l'ultimatum per Kolo Muani!

01:37
Balzarini: "Si ferma Ekhator, ecco quando tornerà. Ma potrebbe già andare via dalla Juve"

Balzarini: "Si ferma Ekhator, ecco quando tornerà. Ma potrebbe già andare via dalla Juve"

01:49
Una squadra di Premier su Leao, Raimondi: "Bisogna capire se il giocatore accetterà"

Una squadra di Premier su Leao, Raimondi: "Bisogna capire se il giocatore accetterà"

01:37
Raimondi: "L'Inter cerca il sostituto di Dumfries, ecco tutti i dettagli"

Raimondi: "L'Inter cerca il sostituto di Dumfries, ecco tutti i dettagli"

00:45
MCH AUSILIO IN RITIRO MCH

Mercato Inter, Ausilio frena sull'esterno: "Sereni ma novità non a breve"

00:21
Roma, striscione per Pellegrini

Roma, striscione per Pellegrini

I più visti di Roma

Roma-Summerville, è giallo. Sembrava fatta con l'Al Hilal ma la chiamata di Gasp lo fa vacillare

Crysencio Summerville

Roma, niente da fare per Summerville: va all'Al Hilal. Gasp valuta le alternative

Soulé, affondo Fiorentina: parti al lavoro. Lo United prepara l'offerta per Koné

Sfumato Summerville, tris di nomi per l'attacco: nel mirino Nusa, Moreira e Schjelderup

DICH GASPEIRNI SU MERCATO 18/7 DICH

Gasperini: "Dico grazie a Celik, ma noi stiamo lavorando e saremo più forti"

Crysencio Summerville

La Roma non si ferma davanti al muro Hammers: pronta una nuova offerta per Summerville

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:36
Napoli, il ds Manna: "Anguissa? Giocatore su cui club punta e riparte"
16:35
Napoli, il ds Manna: "De Bruyne fa parte del progetto"
16:12
Aston Villa, ufficiale l'arrivo di Garnacho dal Chelsea
15:48
Camarda e Comotto, rinnovo al Milan e prestito? Si fanno avanti due club
15:25
Romagnoli: "Torno ad allenarmi con la Lazio, vedremo che succede"