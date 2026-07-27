Il Psg si ritira dall'asta per Diomande, la spunta il Real Madrid

27 Lug 2026 - 11:07
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L'esterno del Lipsia, Yan Diomande, ha raggiunto un accordo con il Real Madrid dopo che il Paris Saint-Germain si é ritirato dall'asta innescatasi sul giocatore. Per il diciannovenne nazionale ivoriano il club parigino si sarebbe visto rifiutare un'ultima offerta di 102,5 milioni di sterline (120 milioni di euro). Il Real Madrid ha quindi raggiunto un accordo con il giocatore sui termini dell'ingaggio, ispirati al contratto del centrocampista inglese Jude Bellingham, con incentivi a crescere legati alle prestazioni. L'offerta del Real al club tedesco, dovrebbe quindi aver superato quella francese, per un trasferimento tra i più costosi di sempre. Diomande era arrivato al Lipsia dal Leganés la scorsa estate, con un contratto quinquennale. E' stato eletto miglior giovane giocatore della Bundesliga nella stagione 2025-'26, con 12 gol e otto assist all'attivo.

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