Roma, niente da fare per Summerville: va all'Al Hilal. Gasp valuta le alternative

Poi c'è Diego Moreira, esterno dello Strasburgo per cui, però, la Roma non ha mai ricevuto un segnale concreto per tentare l'affondo: nonostante si parlasse di un accordo economico raggiunto tra i giallorossi e il giocatore, il club francese ha alzato un muro, sbarrando la strada a qualsiasi tipo di trattativa. Sullo sfondo restano anche Schjelderup del Benfica e Mbaye del Psg, giocatori più raggiungibili per costi e ingaggio, ma leggermente indietro nelle preferenze di Gasperini e della dirigenza.