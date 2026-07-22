Roma, niente da fare per Summerville: va all'Al Hilal. Gasp valuta le alternative

La Roma e Adidas presentano la prima maglia dei giallorossi per la stagione 2026-27: LE FOTO
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La Roma rinuncia definitivamente a Crysencio Summerville. Il tentativo in extremis orchestrato da Gian Piero Gasperini non è andato a buon fine e l'esterno olandese ha deciso di accettare l'offerta dell'Al Hilal. Il club saudita, allenato dall'ex Inter Simone Inzaghi, verserà nelle casse del West Ham circa 64,5 milioni di euro più 11,7 di bonus. Nelle prossime ore verrano limati gli ultimi dettagli dell'accordo in attesa di visite mediche e ufficialità.
Con la fumata nera per Summerville, il piano B è ora rappresentato da Nusa, esterno del Lipsia che, per talento ed esperienza, farebbe felice Gasp e i tifosi giallorossi. Il problema, oltre il costo elevato del cartellino, è la forte concorrenza dall'estero, con il Newcastle in prima fila e l'Atletico Madrid che spingono per averlo.
Poi c'è Diego Moreira, esterno dello Strasburgo per cui, però, la Roma non ha mai ricevuto un segnale concreto per tentare l'affondo: nonostante si parlasse di un accordo economico raggiunto tra i giallorossi e il giocatore, il club francese ha alzato un muro, sbarrando la strada a qualsiasi tipo di trattativa. Sullo sfondo restano anche Schjelderup del Benfica e Mbaye del Psg, giocatori più raggiungibili per costi e ingaggio, ma leggermente indietro nelle preferenze di Gasperini e della dirigenza.
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