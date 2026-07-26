La Roma si gusta un Dybala d'autore, ma rimane in dieci e si fa rimontare dal Cannes

LA PARTITA

Volata in Francia in mattinata, la Roma si presenta in campo con Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Rensch, Cristante, Bah, Wesley, Dybala, Soulé e Malen come undici titolare contro il Cannes allo Stade Pierre de Coubertin. Aspettando di capire se si può chiudere l’affare Castro con il Bologna (con Dovbyk che potrebbe invece vestirsi di rossoblù), a togliersi un po’ di polvere dalle spalle è Malen, impalpabile nell’ultimo Mondiale: innescato da Dybala e Wesley, l’olandese prova a colpire in un paio d’occasioni, ma non trova successo. A trovare l’1-0 al 35’ ci pensa allora Dybala con un calcio di punizione perfetto, sotto l’incrocio dei pali. Sempre l’argentino torna poi protagonista anche all’43’, quando riesce a propiziare il raddoppio timbrato proprio da Malen, con la Roma che resta poi in dieci nell’intervallo del primo tempo per l’espulsione di Wesley (doppio giallo). Durante l’intervallo i giallorossi operano allora i primi cambi: entrano Dovbyk, Lulli, Ziolkowski, Ghilardi, Panico e Gollini.