La Roma si gusta un Dybala d'autore, ma rimane in dieci e si fa rimontare dal Cannes

Dopo le amichevoli svolte a Trigoria contro la Primavera e il Trastevere, la Roma di Gian Piero Gasperini esce con un pareggio dal primo test ufficiale contro il Cannes, club di Ligue 3 (terza serie francese) sempre di proprietà della famiglia Friedkin. I giallorossi impattano infatti 3-3 allo Stade Pierre de Coubertin, dove la doppietta di Dybala (in gran spolvero) e il gol di Malen non bastano a Gasperini: l’espulsione di Wesley condiziona la partita, con i francesi che pareggiano al 97’ su regalo di Dovbyk.
LA PARTITA
Volata in Francia in mattinata, la Roma si presenta in campo con Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Rensch, Cristante, Bah, Wesley, Dybala, Soulé e Malen come undici titolare contro il Cannes allo Stade Pierre de Coubertin. Aspettando di capire se si può chiudere l’affare Castro con il Bologna (con Dovbyk che potrebbe invece vestirsi di rossoblù), a togliersi un po’ di polvere dalle spalle è Malen, impalpabile nell’ultimo Mondiale: innescato da Dybala e Wesley, l’olandese prova a colpire in un paio d’occasioni, ma non trova successo. A trovare l’1-0 al 35’ ci pensa allora Dybala con un calcio di punizione perfetto, sotto l’incrocio dei pali. Sempre l’argentino torna poi protagonista anche all’43’, quando riesce a propiziare il raddoppio timbrato proprio da Malen, con la Roma che resta poi in dieci nell’intervallo del primo tempo per l’espulsione di Wesley (doppio giallo). Durante l’intervallo i giallorossi operano allora i primi cambi: entrano Dovbyk, Lulli, Ziolkowski, Ghilardi, Panico e Gollini.
A prendersi la scena è però sempre Dybala: la Joya sigla la doppietta con un mancino chirurgico sul primo palo al 55’, prima di lasciare il campo tra gli applausi a favore di Gianmattei. Sul terreno di gioco entrano pure Di Nunzio, Nardin e Angeliño, mentre Lopez accorcia sul 3-1 per il Cannes al 69’ con un gran tiro al volo. Le emozioni non sono però ancora finite: sempre Lopez completa, infatti, la sua doppietta all’88’, mentre Oggad firma il 3-3 finale su rigore con un cucchiaio. Dovbyk commette un fallo ingenuo in area e il Cannes pareggia così al 97’.