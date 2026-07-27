Juventus, ore decisive per Kolo Muani: l'offerta e la trattativa con il PSG

Sono ore decisive per il futuro di Randal Kolo Muani alla Juventus, con la dirigenza bianconera in attesa della risposta definitiva del Paris Saint-Germain. Dopo un lungo lavoro diplomatico per ricucire i rapporti con il club francese, l'obiettivo della Continassa è regalare il rinforzo offensivo a Spalletti prima della partenza per la tournée in Asia (Hong Kong e Perth).