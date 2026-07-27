Juventus, ore decisive per Kolo Muani: l'offerta e la trattativa con il PSG

Sono ore decisive per il futuro di Randal Kolo Muani alla Juventus, con la dirigenza bianconera in attesa della risposta definitiva del Paris Saint-Germain. Dopo un lungo lavoro diplomatico per ricucire i rapporti con il club francese, l'obiettivo della Continassa è regalare il rinforzo offensivo a Spalletti prima della partenza per la tournée in Asia (Hong Kong e Perth).
La proposta formulata dai bianconeri poggia su un'offerta complessiva da 40 milioni di euro più bonus, valutando anche l'inserimento di una percentuale sulla futura rivendita, oppure su una formula in prestito oneroso con diritto di riscatto e obbligo condizionato alla qualificazione a una competizione europea.
Adesso la palla passa interamente al club parigino, chiamato a sciogliere le riserve su un'operazione che potrebbe sbloccare il mercato in entrata della Juventus.