Fiorentina, Cancellieri nel mirino: la Lazio apre alla cessione

La Fiorentina continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un'esterno d'attacco. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i viola avrebbero messo nel mirino Matteo Cancellieri. Il contratto del classe 2002 scade nel 2027 e la Lazio sarebbe disposta ad ascoltare delle offerte per un'eventuale cessione. Il rientro di Isaksen dall'infortunio rischia di chiudere gli spazi all'azzurro, motivo per cui i biancocelesti potrebbero decidere di lasciarlo partire in questa sessione. La sua valutazione si aggira intorno ai 7 milioni di euro.