Roma, avviati i primi contatti per Nusa: le richieste del Lipsia non spaventano i Friedkin

Dopo aver dovuto rinunciare a Summerville, la Roma non è intenzionata a ricevere altri no ed è pronta a mettere in campo tutte le sue risorse per regalare a Gian Piero Gasperini il tanto atteso rinforzo in attacco. Il primo nome sulla lista del direttore sportivo Tony D'Amico è Antonio Nusa, talento classe 2005 del Lipsia. L'operazione, però, sarà tutt'altro che semplice.