Manovre giallorosse

Roma, avviati i primi contatti per Nusa: le richieste del Lipsia non spaventano i Friedkin

I tedeschi chiedono tra i 55 e i 60 milioni di euro, ma a Trigoria vogliono provare a regalare il classe 2005 a Gasperini 

24 Lug 2026 - 11:32
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Dopo aver dovuto rinunciare a Summerville, la Roma non è intenzionata a ricevere altri no ed è pronta a mettere in campo tutte le sue risorse per regalare a Gian Piero Gasperini il tanto atteso rinforzo in attacco. Il primo nome sulla lista del direttore sportivo Tony D'Amico è Antonio Nusa, talento classe 2005 del Lipsia. L'operazione, però, sarà tutt'altro che semplice. 

Quanto chiede il Lipsia?

 Le richieste del club tedesco sono molto elevate. Nelle ultime settimane il norvegese è finito nel mirino di diverse società di Premier League, motivo per cui il Lipsia chiede tra i 55 e i 60 milioni di euro per sedersi quantomeno al tavolo delle trattative. 

Le mosse della Roma

 Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, la cifra sembra non spaventare più di tanto i giallorossi. I Friedkin hanno dato il loro via libera per aprire ufficialmente la trattativa e la società avrebbe anche già avviato i primi contatti con l'entourage del giocatore. Il contratto di Nusa con il Lipsia scade nel 2029: il norvegese attualmente guadagna meno di 2 milioni di euro all'anno, cifra che la Roma proverà sicuramente a superare per provare a convincerlo a trasferirsi nella Capitale. Le ultime indiscrezioni parlano anche di una prima apertura da parte dell'ala sinistra. 

Le alternative

 Consapevole delle difficoltà per arrivare a Nusa, D'Amico sta valutando anche altri profili. Nelle idee del ds ci sono El Mala (Colonia), Godts (Ajax), Schjelderup (Benfica) e Fofana (Lione). Il tedesco resta il nome più apprezzato, ma il Colonia potrebbe sparare alto visto che il classe 2006 è seguito da diversi top club europei. 

La Roma e Adidas presentano la prima maglia dei giallorossi per la stagione 2026-27: LE FOTO

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