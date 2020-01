Roma, il coronavirus fa saltare il trasferimento di Pastore in Cina

ROMA

Il coronavirus sta allarmando il mondo intero e ovviamente sta avendo grandi ripercussioni anche sul mondo dello sport: le gare cinesi di coppa del mondo di sci sono state cancellate, il Gp di Shanghai e l'E-Prix a Sanya sono a forte rischio e la Federcalcio cinese ha già annunciato il rinvio di tutte le competizioni, compreso l’inizio della Chinese Super League che era in programma per il 22 febbraio. Ma non è tutto, perché l’epidemia sta avendo effetti importanti anche sul calciomercato.

Stando a quanto riporta Il Messaggero, infatti, Javier Pastore avrebbe dovuto lasciare la Roma per trasferirsi in Cina, ma il coronavirus ha fatto saltare l'operazione quando il giocatore sarebbe stato già pronto a imbarcarsi su un aereo diretto in oriente. Secondo il quotidiano romano il club capitolino era riuscito anche a superare lo scoglio del salary cap introdotto qualche settimana fa, visto che uno sponsor avrebbe coperto l’ingaggio del Flaco, ma quando tutto sembrava fatto è arrivato lo stop improvviso.

Quella di Pastore non è però l'unica operazione influenzata dal coronovirus: la sessione di calciomercato è agli sgoccioli, ma sarebbero molti i calciatori che si stanno muovendo per lasciare il campionato cinese e tornare in Europa. Tra questi ci sono i brasiliani Oscar e Paulinho, altri ex Premier League come Moussa Dembelé, Fellaini e Marko Arnautovic, ma anche vecchie conoscenze del nostro campionato come Graziano Pellé (allo Shandong Luneng dal 2016), Eder (allo Jiangsu Suning dal 2018), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenhua) e l'ex capitano del Napoli Marek Hamsik, oggi al Dalian Yifang.

