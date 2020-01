Coronavirus, a rischio le gare di Formula E e Formula 1

PAURA CONTAGIO

Il coronavirus spaventa il mondo e influenza anche lo sport. Già la Federazione Internazionale Sci aveva deciso di cancellare le gare di Coppa del Mondo in programma il 15 e 16 febbraio a Yanqing, oggi la Chinese Football Association, la Federcalcio cinese, ha deciso di rinviare tutte le partite in programma nel 2020. Lo spettro del contagio coinvolge pure gli sport motoristici: a rischio l'E-Prix a Sanya del 21 marzo e il gp di Formula 1 a Shanghai del 19 aprile.

CALCIO

La decisione di rinviare tutte le partite del 2020 è stata presa, come si legge nel comunicato, "al fine di cooperare con la prevenzione e il controllo dell'epidemia dovuta al nuovo coronavirus e per proteggere la salute di tifosi, media, giocatori, allenatori, club e personale distrettuale", La squadra di calcio di Wuhan - città focolaio del coronavirus - arrivata a Malaga, in Spagna, per un periodo di preparazione, ha fatto scattare subito l'allarme. Il Krasnodar, squadra russa che doveva giocare un'amichevole con i cinesi, ha annullato l'impegno.

MOTORI

La FIA sta monitorando da vicino la situazione: "Non possiamo fare molto in questo momento, se non osservare la situazione e reagire se necessario, a seconda delle raccomandazioni delle autorità". A Shanghai mancano ancora quasi tre mesi ma un evento che attirerebbe decine di migliaia di spettatori diventa a forte rischio. Di conseguenza, da monitorare anche la situazione relativa alla gara di Sanya di Formula E, a cui manca un mese e mezzo".

ATLETICA

I Campionati del Mondo di atletica indoor, che dovevano svolgersi a Nankin in Cina dal 13 al 15 marzo, sono stati rinviati al 2021. "Sappiamo che la Cina sta facendo tutto il possibile per contenere il nuovo coronavirus - ha dichiarato in una nota World Athletic, la Federazione internazionale di atletica leggera - ma è necessario fornire agli atleti, alle federazioni e ai partner indicazioni chiare in una situazione complessa e in rapida evoluzione".