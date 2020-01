Sci, cancellate le gare cinesi di Coppa del Mondo a causa del coronavirus

La Federazione Internazionale Sci ha deciso di cancellare le gare di Coppa del Mondo in programma il 15 e 16 febbraio a Yanqing a causa del coronavirus. Una decisione scontata visto che in Cina stanno man mano annullando tutte le manifestazioni sportive fino alla fine di febbraio nell'ottica di evitare ulteriore diffusione del virus che ha già ucciso oltre 130 persone. Il calendario prevedeva per gli uomini una discesa ed un superG e un test preolimpico in vista delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022.