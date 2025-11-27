Liverpool, Slot: "Esonero? Non sono preoccupato"

Continua la crisi del Liverpool. I Reds, dopo i tre schiaffi incassati dal Nottingham Forest in campionato, sono caduti anche in Champions, ad Anfield, per 1-4 contro il Psv. La panchina di Arne SLot inzia a scricchiolare, ma il tecnico olandese non bada ai rumors: "Non sono preoccupato. Sono concentrato su altre cose, non devo stare a pensare alla mia posizione. Sicuramente devo e dobbiamo fare meglio, questo lo so".
Poi sulla fiducia della società: "Parlo spesso con i vertici del club, ci confrontiamo spesso ma non mi chiamano ogni minuto per ribadirmi la loro fiducia. Abbiamo delle normali conversazioni e sento la loro fiducia".