Liverpool, Slot: "Esonero? Non sono preoccupato"

Continua la crisi del Liverpool. I Reds, dopo i tre schiaffi incassati dal Nottingham Forest in campionato, sono caduti anche in Champions, ad Anfield, per 1-4 contro il Psv. La panchina di Arne SLot inzia a scricchiolare, ma il tecnico olandese non bada ai rumors: "Non sono preoccupato. Sono concentrato su altre cose, non devo stare a pensare alla mia posizione. Sicuramente devo e dobbiamo fare meglio, questo lo so".