Milan, Allegri sul futuro di Maignan: "Ci pensa la società"

Sempre più protagonista del super avvio di stagione del Milan è Mike Maignan. Il portiere francese è tornato a livelli altissimi in questi mesi, suggellando prestazioni da grande giocatore con anche i penalty neutralizzati a Dybala e Calhanoglu, due dei migliori rigoristi in circolazione. Il contratto di Magic Mike però scade a giugno 2026 e le trattative per un possibile prolungamento sono attualmente arenate. Max allegri ha parlato così del futuro del francese: "È sempre stato tra i portieri più forti che ci sono. Quindi non mi meraviglio del suo rendimento. Per quanto riguarda il contratto c'è la società che ci pensa, sta lavorando per dare futuro e stabilità nei prossimi anni a questa squadra. Con Mike ci parlo, ma ci parlo di campo. E di questo ci parla anche Filippi, il suo preparatore. Sono contento, lo vedo sereno: sta confermando le sue qualità".