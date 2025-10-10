L'arbitro Taylor: "A Budapest nessun errore grave nella direzione di gara"

Non è mancata neanche una frecciata a José Mourinho, allenatore della Roma la notte del 31 maggio 2023, che nel garage della Puskas Arena attaccò Taylor faccia a faccia urlando: "Sei una fott... disgrazia!". "Mourinho ha tentato di spostare l'attenzione su qualcuno da incolpare. Questa è una grande fonte di delusione, frustrazione e rabbia. Non credo sia accettabile quello che è successo, perché sono sicuro che a quelle persone non piacerebbe che qualcuno si voltasse e dicesse una cosa del genere a loro o ai propri figli. I miei parenti da allora non sono più venuti a vedere una partita".