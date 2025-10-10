Logo SportMediaset
ROMA

L'arbitro Taylor: "A Budapest nessun errore grave nella direzione di gara"

Continua, a distanza di due anni, la polemica sulla direzione di gara del fischietto inglese nella finale di Europa League tra Roma e Siviglia

10 Ott 2025 - 12:12

Minuto 82' di Siviglia-Roma, finale di Europa League: cross di Spinazzola e tocco di mano di Fernando in area di rigore per il quale l'arbitro Taylor fa cenno di continuare: il braccio viene valutato attaccato al corpo. Ne seguiranno delle polemiche infinite, con le veementi proteste di Mourinho nel post gara e la tentata aggressione a Taylor da parte dei tifosi in aeroporto il giorno seguente. 

A distanza di quasi due anni e mezzo, c'è chi grida ancora vendetta per quella che negli ambienti giallorossi viene considerata una delle più grandi ingiustizie subite dalla Roma nella sua storia calcistica. Lo stesso Taylor è tornato sull'episodio in una lunga intervista alla BBC: "Quella di Budapest è la situazione peggiore che abbia mai affrontato in carriera, soprattutto per gli insulti ricevuti dopo la gara e per i fatti avvenuti in aeroporto, dove erano presenti anche tutti i miei familiari. Tutto questo per una gara in cui, in realtà, non ho commesso errori gravi". 

Non è mancata neanche una frecciata a José Mourinho, allenatore della Roma la notte del 31 maggio 2023, che nel garage della Puskas Arena attaccò Taylor faccia a faccia urlando: "Sei una fott... disgrazia!". "Mourinho ha tentato di spostare l'attenzione su qualcuno da incolpare. Questa è una grande fonte di delusione, frustrazione e rabbia. Non credo sia accettabile quello che è successo, perché sono sicuro che a quelle persone non piacerebbe che qualcuno si voltasse e dicesse una cosa del genere a loro o ai propri figli. I miei parenti da allora non sono più venuti a vedere una partita". 

La Roma sogna lo scudetto e per gennaio punta a Zirkzee

roma
europa leaue
taylor
mourinho

