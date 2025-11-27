Kjaer sponsor di Franculino: "In Serie A può giocare ovunque"

La Roma ospita il Midtjylland, capolista nel maxi-girone di Europa League. Una squadra giovane ma con valori già importanti. Tra le file dei danesi infatti ci sono prospetti molto interessanti, in particolare la punta, Franculino Dju, attaccane guineano classe 2001 già a 17 gol in 19 presenze stagionali. L'ex Milan Simon Kjaer, oggi suo compagno di squadra, lo descrive così in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "È un attaccante che può giocare ovunque. Forse per il Real è presto ma in Italia può giocare in qualsiasi squadra. In lui vedo delle qualità che non si imparano: è molto forte".