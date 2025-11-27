Logo SportMediaset

Mercato

Bari, ufficiale: Vivarini è il nuovo allenatore

27 Nov 2025 - 15:00
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Vincenzo Vivarini torna al Bari. L'ex Pescara aveva già allenato i biancorossi in Lega Pro nella stagione '19-'20, subentrando dopo la 5a giornata di campionato. La notizia del suo ritorno era già nell'aria da un paio di giorni ma ora il classe '66 ha messo la firma sul contratto che lo legherà al club pugliese fino al termine della stagione. Di seguito il comunicato ufficiale:

"SSC Bari rende noto l’accordo tra la Società biancorossa e il tecnico Vincenzo Vivarini che assumerà l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino a giugno '26. Sarà affiancato da Andrea Milani nel ruolo di vice e da Antonio Del Fosco in qualità di preparatore atletico. 

Classe '66, nativo di Ari (CH), Vivarini ha già guidato i biancorossi in Lega Pro nella stagione '19-'20, subentrando dopo la 5a giornata di campionato. Nella sua prima avventura in Puglia, condizionata dallo stop ai campionati causa COVID, mister Vivarini ha collezionato 15 vittorie, 12 pareggi e una sola sconfitta, nella finale playoff per la B il 22 luglio '20, a Reggio Emilia, contro la Reggio Audace.

Oltre alla promozione in Lega Pro con il Chieti e una in B con il Teramo (successivamente annullata da sentenza della giustizia sportiva), vanta importanti esperienze in cadetteria con Latina, Empoli, Ascoli, Virtus Entella e Frosinone, ma soprattutto con il Catanzaro, prima portato trionfalmente in B nella stagione '22-'23, con annesso record di punti in Lega Pro, quindi condotto fino alla semifinale playoff per la A nella stagione successiva.

A mister Vivarini un caloroso bentornato nella famiglia Bari".

