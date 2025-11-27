Bari, ufficiale: Vivarini è il nuovo allenatore

Vincenzo Vivarini torna al Bari. L'ex Pescara aveva già allenato i biancorossi in Lega Pro nella stagione '19-'20, subentrando dopo la 5a giornata di campionato. La notizia del suo ritorno era già nell'aria da un paio di giorni ma ora il classe '66 ha messo la firma sul contratto che lo legherà al club pugliese fino al termine della stagione. Di seguito il comunicato ufficiale: