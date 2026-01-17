Logo SportMediaset

MOSSE GIALLOROSSE

La Roma ha chiesto Noa Lang al Napoli: ipotesi scambio con Ferguson

I giallorossi puntano ad avere l'esterno olandese in prestito con diritto: gli azzurri fissano il prezzo a 27 mln

17 Gen 2026 - 12:00
© Getty Images

© Getty Images

Prima Robinio Vaz poi Malen. Ma il mercato in attacco della Roma non è finito qui. In attesa di novità sul fronte Zirkzee, con il cambio di allenatore allo United che ha bruscamente frenato la trattativa, la dirigenza giallorossa infatti ha fatto partire l'offensiva per Noa Lang, acquistato a luglio dal Napoli per 27 milioni più 3 bonus. L'esterno olandese, che ultimamente non riesce a trovare lo spazio che vorrebbe nelle gerarchie di Antonio Conte - 25 presenze in stagione tra campionato, Champions League, Supercoppa e Coppa Italia per un totale di 904' e un gol nel 3-1 all'Atalanta a novembre - ha estimatori anche in Premier League e negli ultimi giorni il Galatasaray ha avanzato una richiesta di prestito. Stessa formula (con diritto di riscatto) su cui punta la Roma. L'ex Psv non ha gradito la sostituzione contro il Parma, dove è stato schierato titolare, e la sua insofferenza cresce, anche in vista del prossimo Mondiale. Dal canto suo il Napoli ha già stabilito il prezzo per la cessione a titolo definitivo: 27 milioni di euro senza bonus. Cifra considerata troppo alta nella Capitale: ecco perché i due club potrebbero trovarsi a parlare di uno scambio con Ferguson, che piace molto a Conte. In casa azzurra tramontata la pista che portava a un altro giallorosso, Dovbyk, dopo l'infortunio che lo terrà fuori almeno due mesi e mezzo.

roma
mercato
lang

