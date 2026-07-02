Roma, assist dalla Uefa: prorogata al 31 luglio la data di scadenza per scrivere le plusvalenze a bilancio

Una cessione eccellente rimane in programma, Manu Kone è sempre nel mirino dell'Atletico Madrid, che però sta per spendere circa 50 milioni per Hjulmand. Il nome più in bilico è quello di Matias Soulè: il club giallorosso ha stima del talento argentino, che però non è mai entrato in piena sintonia tattica con Gian Piero Gasperini. Tuttavia, sull'ex Juve non si rilevano interessamenti reali. Concretissimi invece quelli della Juventus per Svilar e del Como per Pisilli, mentre è assolutamente incedibile Wesley a meno di offerte completamente fuori mercato sopra i 60-70 milioni di euro. Per ora, grazie al mese in più concesso dalla federazione europea, la Roma ha deciso di respirare e ragionare sul da farsi prima di privarsi di un qualunque giocatore prezioso in rosa.