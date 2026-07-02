Manovre giallorosse

Roma, assist dalla Uefa: prorogata al 31 luglio la data di scadenza per scrivere le plusvalenze a bilancio

La federazione continentale europea ha deciso, a causa dei Mondiali, di concedere ai club una maggiore flessibilità per rientrare nei parametri del fair play finanziario

02 Lug 2026 - 11:43
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Un mese di respiro per la Roma: la Uefa sta per concedere una proroga alla scadenza per la scrittura delle plusvalenze a bilancio fissandola al 31 luglio, differentemente dalla precedente indicata al 30 giugno. Questo poiché a causa dei Mondiali in corso per le società è più complicato chiudere affari in questa fase per sistemare quanto richiesto dalle norme del fair play finanziario. In altre parole, la Uefa ha deciso di far durare l'anno fiscale 13 mesi invece che 12. Maggiore tempo e serenità quindi per organizzare le mosse di mercato in casa giallorossa, sia in entrata sia in uscita.

Un big in uscita

 Una cessione eccellente rimane in programma, Manu Kone è sempre nel mirino dell'Atletico Madrid, che però sta per spendere circa 50 milioni per Hjulmand. Il nome più in bilico è quello di Matias Soulè: il club giallorosso ha stima del talento argentino, che però non è mai entrato in piena sintonia tattica con Gian Piero Gasperini. Tuttavia, sull'ex Juve non si rilevano interessamenti reali. Concretissimi invece quelli della Juventus per Svilar e del Como per Pisilli, mentre è assolutamente incedibile Wesley a meno di offerte completamente fuori mercato sopra i 60-70 milioni di euro. Per ora, grazie al mese in più concesso dalla federazione europea, la Roma ha deciso di respirare e ragionare sul da farsi prima di privarsi di un qualunque giocatore prezioso in rosa.

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Passione Greenwood

 L'extra finestra temporale permetterà al club dei Friedkin anche di spingere forte per l'acquisto di Mason Greenwood, obiettivo n.1 dell'estate giallorossa. L'accordo con il giocatore già esiste, la disponibilità dell'inglese è totale: 4.5 milioni l'anno per 5 anni. La trattativa con il Marsiglia è complicata, non per concorrenza ma perché i francesi sono da sempre interlocutori ostici quando si tratta di cedere le proprie stelle. Le sensazioni però restano molto buone, il giocatore è graditissimo a Gasperini che sogna l'assalto alla Champions con l'attacco formato da lui e Donyell Malen. I giallorossi, però, devono guardarsi le spalle a causa dell'interessamento dell'Atletico Madrid per l'inglese. I Colchoneros stanno valutando l'affare, la Roma se vorrà davvero Greenwood dovrà chiuderlo in tempi brevi.

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