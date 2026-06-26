Roma, 4 cessioni in 4 giorni per rispettare gli accordi con la Uefa. Poi si potrà comprare

2. Il mercato in uscita - Se la diplomazia non dovesse bastare, D'Amico ha già pronte le contromisure finanziarie, divise tra cessioni "secondarie" e sacrifici illustri. Dalle cessioni dei giovani la Roma conta di incassare circa 30 milioni di euro: Alessandro Romano, valutato 6 milioni, è conteso da Bologna, Palermo e Cagliari, Anass Salah-Eddine è vicino al ritorno in Olanda e Jan Ziolkowski: è finito nel mirino del Nottingham Forest.