Milan, intesa totale con la Lazio per Gila: affare chiuso, secondo colpo per Amorim

07 Lug 2026 - 17:11
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Dopo Gonçalo Ramos il Milan ha chiuso per l'acquisto di Mario Gila. Si tratta del secondo acquisto estivo dei rossoneri: raggiunta l'intesa definitiva con la Lazio che incasserà 30 milioni di euro (la metà andrà al Real Madrid). Il centrale spagnolo, che metterà la firma su un contratto di cinque anni (ingaggio da 4,5 mln a stagione), raggiungerà i rossoneri per l'inizio del ritiro programmato per lunedì 13 luglio. 

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