Milan, arrivano indizi sul futuro di Leao direttamente dai social

Subito dopo l'eliminazione del suo Portogallo ai Mondiali, Rafa Leao ha modificato la bio del suo profilo Instagram. Bio dalla quale è sparito il riferimento al Milan, suo attuale club. Un tempismo alquanto strano se consideriamo le tante voci di mercato che circondano l'ex Lille, il quale non ha mai fatto mistero di voler cambiare maglia questa estate. Il suo procuratore comunque, Jorge Mendes, sta già lavorando per trovargli una nuova destinazione d'accordo con il club rossonero.