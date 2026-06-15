Guida al precampionato di Serie A 2026/2027: l'elenco completo dei ritiri e delle amichevoli

Atalanta: Da ufficializzare
Bologna: Ritiro a Rio Pusteria-Valles, dal 13 al 25 luglio. Amichevoli: 12 luglio Bologna-Arminia Bielefeld; 22 luglio Bologna-Heidenheim; 25 luglio Bologna-Iraklis
Cagliari: Ritiro a Pontedilegno-Tonale, con allenamenti a Temù, dal 22 luglio al 1° agosto. Amichevoli: Cagliari-Sampdoria; 28 luglio Cagliari-Modena
Como: Da ufficializzare
Frosinone: Ritiro dal 12 al 19 luglio a Ferentino, dal 20 luglio al 2 agosto al Terminillo
Genoa: Ritiro a Moena, dal 16 al 26 luglio. Amichevoli: 19 luglio Genoa-Trento; 25 luglio Genoa-Vicenza
Inter: Ritiro a Donaueschingen, dal 16 al 25 luglio. Amichevoli: 26 luglio Karlsruher-Inter; 1° agosto Manchester City-Inter; 5 agosto Milan-Inter; 8 agosto Juventus-Inter
Juventus: Ritiro alla Continassa, con date ancora non ufficializzate. Amichevoli: 18 luglio Basilea-Juventus; 25 luglio Standard Liegi-Juventus; 5 agosto Chelsea-Juventus; 8 agosto Inter-Juventus; 11 agosto Juventus-Palermo
Lazio: Da ufficializzare
Lecce: Da ufficializzare
Milan: Ritiro a Milanello, con test il 12 luglio e primo allenamento il 13 luglio; data conclusiva non ancora ufficializzata. Amichevoli: 25 luglio Celtic-Milan; 5 agosto Milan-Inter; 8 agosto Chelsea-Milan; 15 agosto Milan-Manchester United
Monza: Da ufficializzare
Napoli: Ritiro a Dimaro-Folgarida, dal 17 al 27 luglio e Castel di Sangro, dal 30 luglio al 13 agosto
Parma: Ritiro a Collecchio dal 13 luglio e Pinzolo dal 26 luglio
Roma: Ritiro a Trigoria dal 13 luglio e Hensol (Galles), dal 31 luglio all’8 agosto. Amichevoli: 26 luglio Roma-Cannes; 15 agosto Borussia Dortmund-Roma. Altri tre test in Galles con avversarie non ancora ufficializzate
Sassuolo: Da ufficializzare
Torino: Ritiro a Pinzolo, dal 13 al 25 luglio
Udinese: Ritiro a Lienz, dal 22 luglio al 4 agosto
Venezia: Ritiro a Falcade, dall’11 al 26 luglio