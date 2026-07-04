Cagliari, dall'Everton arriva il centrocampista Akarakiri

04 Lug 2026 - 12:14
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© cagliaricalcio.com

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Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Demi Akarakiri, che firma un contratto sino al 30 giugno 2030 con opzione a favore del Club per ulteriori tre stagioni.

Centrocampista inglese di origini nigeriane, è nato a Londra il 29 settembre 2007. Considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione, cresce nel vivaio dell’Arsenal, dove milita dal principio della sua attività calcistica sino al 2023 per poi proseguire il percorso formativo nell’Everton, con cui si è distinto per qualità tecniche, duttilità, personalità e crescita costante. Centrocampista con le caratteristiche tipiche delle mezzali moderne, abbina forza fisica e dinamismo alla capacità di lettura del gioco, unitamente alla qualità nel palleggio che gli permette di essere nel vivo della manovra.

Nell’ultima stagione ha totalizzato 33 presenze nelle varie competizioni Under 18 e Under 21, realizzando 3 reti e 2 assist e confermandosi come uno degli elementi di maggiore prospettiva del Settore giovanile dei “Toffees”. Le sue prestazioni gli hanno inoltre consentito di avvicinarsi al calcio dei grandi. Giocatore di notevole prospettiva, Akarakiri arriva in rossoblù per intraprendere un percorso di crescita con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il suo talento e accompagnarlo nel passaggio al calcio professionistico. Il suo innesto è frutto del consueto lavoro del Club con la propria area scouting, che lo ha monitorato costantemente nella scorsa stagione, e in generale sinergia tra tutte le componenti, al fine di individuare talenti su cui costruire il futuro.

Welcome to Sardinia, Demi.

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