Cagliari, dall'Everton arriva il centrocampista Akarakiri

Nell’ultima stagione ha totalizzato 33 presenze nelle varie competizioni Under 18 e Under 21, realizzando 3 reti e 2 assist e confermandosi come uno degli elementi di maggiore prospettiva del Settore giovanile dei “Toffees”. Le sue prestazioni gli hanno inoltre consentito di avvicinarsi al calcio dei grandi. Giocatore di notevole prospettiva, Akarakiri arriva in rossoblù per intraprendere un percorso di crescita con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il suo talento e accompagnarlo nel passaggio al calcio professionistico. Il suo innesto è frutto del consueto lavoro del Club con la propria area scouting, che lo ha monitorato costantemente nella scorsa stagione, e in generale sinergia tra tutte le componenti, al fine di individuare talenti su cui costruire il futuro.