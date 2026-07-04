Sampdoria, pazza idea Insigne per l'attacco: contatti in corso

La Sampdoria vuole Lorenzo Insigne. Rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza con il Pescara, che però ha già proposto un rinnovo del contratto, l'ex capitano del Napoli è finito nel mirino del club blucerchiato, a caccia di rinforzi offensivi da regalare al neo allenatore Bernardo Corradi. Secondo Il Secolo XIX, il club ligure ha offerto a Insigne un contratto annuale con opzione per il secondo, attesa la risposta. Su di lui ci sono anche l'Iraklis Salonicco di Walter Mazzarri, ma sono arrivate anche ricche offerte da Dubai e Qatar.