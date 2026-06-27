La Roma dice no alla Juve per Svilar, Soulé rifiuta la proposta dell'Al-Ahli

La Roma dice no alla Juve per Mile Svilar. Le esigenze di bilancio e la necessità di realizzare plusvalenze entro il 30 giugno incombono e la cessione del portiere, prelevato a parametro zero dal Benfica nel 2022, sarebbe in quest'ottica un ottimo affare per le casse del club giallorosso. Ma mister Gasperini considera il belga naturalizzato serbo, reduce da una grande stagione, fondamentale per la squadra. E incedibile lo ritiene anche il nuovo ds D'Amico, che - secondo quanto riportato da Repubblica edizione Roma - avrebbe rispedito al mittente il tentativo della Juve di intavolare una trattativa sulla base di un'offerta di 35 milioni di euro. Valutazione troppo bassa. La dirigenza giallorossa sarebbe eventualmente disposta ad ascoltare proposte per l'estremo difensore classe 1999 partendo da una base di almeno 60 milioni.
Un profilo che la Roma ritiene sacrificabile e fondamentale per sistemare i conti entro la scadenza del 30 giugno è quello di Matías Soulé. Ma su questo fronte arrivano per ora risposte negative. Sempre secondo 'Repubblica Roma', l'argentino ha detto no all'Arabia Saudita e al ricco ingaggio dell’Al-Ahli di 10 milioni di euro a stagione. Al club giallorosso l'offerta era di 35 milioni tra parte fissa e bonus. Nella capitale sperano in un rilancio. Nelle ultime ore si è scaldata la pista Stoccarda, che ha messo sul piatto 30 milioni di euro: 40 la cifra chiesta dai Friedkin. Sul giocatore si registrano anche i sondaggi di Borussia Dortmund, Aston Villa e Brighton ma nulla di concreto.