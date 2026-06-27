La Roma dice no alla Juve per Svilar, Soulé rifiuta la proposta dell'Al-Ahli

Un profilo che la Roma ritiene sacrificabile e fondamentale per sistemare i conti entro la scadenza del 30 giugno è quello di Matías Soulé. Ma su questo fronte arrivano per ora risposte negative. Sempre secondo 'Repubblica Roma', l'argentino ha detto no all'Arabia Saudita e al ricco ingaggio dell’Al-Ahli di 10 milioni di euro a stagione. Al club giallorosso l'offerta era di 35 milioni tra parte fissa e bonus. Nella capitale sperano in un rilancio. Nelle ultime ore si è scaldata la pista Stoccarda, che ha messo sul piatto 30 milioni di euro: 40 la cifra chiesta dai Friedkin. Sul giocatore si registrano anche i sondaggi di Borussia Dortmund, Aston Villa e Brighton ma nulla di concreto.