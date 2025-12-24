Natale in vetta alla Serie A: i desideri degli allenatori delle prime 5

La Roma è tra le squadre più attive in questi giorni natalizi. I dirigenti giallorossi stanno facendo di tutto per provare a soddisfare le richieste di Gian Piero Gasperini, alla disperata ricerca di gol e peso offensivo. Per questo Massara sta portando avanti due trattative in parallelo: quella con il Manchester United per Joshua Zirkzee e con l'Altetico Madrid per Jack Raspadori.

Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti con il club spagnolo: la Roma vorrebbe prendere l'ex Napoli in prestito con obbligo di riscatto legato ai risultati della stagione (probabilmente la qualificazione in Champions). Uno scatto per Raspadori che si spiega anche con i problemi per arrivare a Zirkzee: l'olandese gradirebbe moltissimo tornare in Serie A, ma lo United con le partenze di Mbeumo e Diallo per la Coppa d'Africa ha visto svuotarsi il reparto offensivo. Amorim dunque non vorrebbe privarsi dell'ex Bologna prima del 18/20 gennaio: è possibile dunque che Zirkzee sia la ciliegina degli ultimi giorni del mercato giallorosso.