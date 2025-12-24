Logo SportMediaset

SOTTO L'ALBERO

Natale in vetta alla Serie A: i desideri degli allenatori delle prime 5

Ai piani alti della classifica regna l'equilibrio: l'acquisto giusto potrebbe dare la spinta decisiva nella corsa scudetto. I sogni di ogni tecnico  

di Redazione
24 Dic 2025 - 12:29

Il Natale è arrivato e ai piani alti della classifica di Serie A continua a regnare l'equilibrio. Nella prima metà di campionato nessuno è riuscito a dare uno strappo deciso: la conseguenza è che dopo 16 partite (per alcuni 15 a causa degli impegni in Supercoppa) le prime cinque sono racchiuse in soli 4 punti. Dall'Inter capolista a 33 fino alla Juventus, quinta, a 29. Nel mezzo Milan, Napoli e Roma.  

Visto l'equilibrio sovrano, il mercato di gennaio potrebbe assumere un ruolo fondamentale nella corsa al titolo: aggiungere una o due pedine nei ruoli giusti potrebbe diventare un aiuto decisivo per gli allenatori che si stanno giocando lo scudetto. E allora proviamo a immaginare quali regali Chivu, Allegri, Conte, Gasperini e Spalletti sperano di trovare sotto l'albero.

INTER

Dopo l'operazione alla caviglia di Denzel Dumfries in casa Inter è scattato l'allarme sulla corsia di destra. La lunga assenza dell'esterno olandese non fa dormire sonni tranquilli a Cristian Chivu: Luis Henrique, arrivato in estate per 25 milioni proprio per dare un ricambio credibile all'ex Psv, nelle ultime uscite ha dato qualche cenno di miglioramento ma ancora non ha convinto del tutto. Chivu ha provato anche a inventarsi Carlos Augusto a destra con risultati abbastanza deludenti.
Per questo il tecnico romeno sotto l'albero sogna un esterno destro: il sogno dell'ex difensore e dei vertici nerazzurri sarebbe Marco Palestra che tanto bene sta facendo a Cagliari. L’Atalanta però, proprietaria del cartellino del classe 2005, è un osso durissimo, come già visto in estate con il caso Lookman: difficile che possa provarsi del ragazzo a meno di un'offerta davvero da capogiro. 

MILAN

Al Milan non hanno voluto perdere tempo. Nemmeno il tempo di aprire i battenti della finestra di gennaio che Max Allegri ha già potuto scartare il primo regaloNiclas Füllkrug. L'attaccante tedesco porterà chili e centimetri nel reparto offensivo rossonero, caratteristiche che mancavano. Allegri però sogna anche un altro colpo: un difensore centrale. Max aveva fatto il nome di Thiago Silva, ma la candidatura del brasiliano non ha scaldato i vertici societari. Il mercato però non è nemmeno cominciato: non è da escludere che nel corso della finestra possa spuntare l'occasione giusta per puntellare anche il reparto arretrato. 

NAPOLI

Le ultime brutte notizie sul mercato di gennaio a saldo zero non hanno rovinato l'atmosfera di festa in casa Napoli. Gli azzurri, reduci dalla vittoria in Supercoppa, sembrano essersi ritrovati dopo settimane complesse. Conte però deve ancora far fronte all'emergenza centrocampo. La mediana del Napoli infatti è stata svuotata da un'interminabile serie di infortuni: da De Bruyne fino a Zambo Anguissa. Per questo Conte sperava di trovare sotto l'albero un rinforzo a centrocampo: prima delle limitazioni, l'obiettivo numero uno era Kobbie Mainoo. La trattativa ora però potrebbe mettersi ancora più in salita: il Napoli dovrebbe far partire qualcuno prima di poter abbracciare l'inglese. 

ROMA

La Roma è tra le squadre più attive in questi giorni natalizi. I dirigenti giallorossi stanno facendo di tutto per provare a soddisfare le richieste di Gian Piero Gasperini, alla disperata ricerca di gol e peso offensivo. Per questo Massara sta portando avanti due trattative in parallelo: quella con il Manchester United per Joshua Zirkzee e con l'Altetico Madrid per Jack Raspadori.
Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti con il club spagnolo: la Roma vorrebbe prendere l'ex Napoli in prestito con obbligo di riscatto legato ai risultati della stagione (probabilmente la qualificazione in Champions). Uno scatto per Raspadori che si spiega anche con i problemi per arrivare a Zirkzee: l'olandese gradirebbe moltissimo tornare in Serie A, ma lo United con le partenze di Mbeumo e Diallo per la Coppa d'Africa ha visto svuotarsi il reparto offensivo. Amorim dunque non vorrebbe privarsi dell'ex Bologna prima del 18/20 gennaio: è possibile dunque che Zirkzee sia la ciliegina degli ultimi giorni del mercato giallorosso. 

JUVENTUS

Non serve leggere la letterina per immaginare quali siano i regali che Luciano Spalletti spera di trovare sotto l'albero. Il tecnico di Certaldo sogna qualche rinforzo a centrocampo per modellare la Juventus ancora più a sua immagine e somiglianza. Servirebbe un regista che si possa alternare con Locatelli, l'unico con caratteristiche da play nel mazzo della mediana bianconera: il sogno è Morten Hjulmand. Il danese dello Sporting però costa carissimo e potrebbe essere un obiettivo più per giugno che per il mercato di gennaio.
E allora l'ex ct potrebbe accontentarsi di Davide Frattesi. Il centrocampista dell'Inter non è un regista ma ha quelle caratteristiche da assalitore che Spalletti sa valorizzare al massimo (vedi Vecino e Nainggolan). Quest'anno in nerazzurro il centrocampista romano sta trovando ancora meno spazio delle passate stagioni: una partenza a gennaio non è per nulla improbabile

