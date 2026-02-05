Mercato invernale: solo la Premier spende più della serie A, Italia al top per entrate e uscite
Il Rapporto Fifa sui trasferimenti di gennaio 2026 svela diverse curiosità
La sessione invernale di mercato da poco conclusa ha registrato un numero record di trasferimenti nel calcio professionistico maschile, con oltre 5.900 trasferimenti registrati (+35), per un valore (questo in lieve calo rispetto al 2025) di 1,9 miliardi di dollari spesi dai club. Per il calcio femminile, è invece record per la spesa, che ha superato i 10 milioni di dollari (+85%), rispetto ad leggero calo del numero totale di trasferimenti (420). E' quanto rileva il Rapporto Fifa sui trasferimenti di gennaio 2026. I club inglesi di Premier League sono stati i maggiori spenditori, con un totale di oltre 360 milioni di dollari.
Al secondo posto per spesa c'è l'Italia, con 283 milioni di dollari, mentre la top five è completata dalle società di Brasile (180 mln), Germania (126 mln) e Francia (120 mln). Per contro, sono stati i club francesi ad aver ricevuto l'importo più elevato in termini di trasferimenti (218 milioni di dollari), seguiti dai club in Italia (175 mln), Brasile (155 mln), Inghilterra (150 mln) e Spagna (139 mln). Il Brasile è risultato il Paese con il maggior numero di trasferimenti in entrata (456), seguito da Spagna, Argentina, Inghilterra e Portogallo. Il paese con il maggior numero di trasferimenti in uscita è stata l'Argentina, con Inghilterra, Brasile, Spagna e Stati Uniti a completare la top five. Per quanto riguarda l'Italia, ci sono stati 128 trasferimenti in entrata e 149 in uscita.