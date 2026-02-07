Mateta-Milan, il retroscena di Branchini: "Meno male che le visite sono rigide"

07 Feb 2026

Il mancato passaggio di Jean-Philippe Mateta al Milan continua a far discutere, e a fare chiarezza è intervenuto Giovanni Branchini. L'agente di Massimiliano Allegri, ospite di Radio Deejay, ha commentato l'esito negativo delle visite mediche dell'attaccante, lodando il rigore dei controlli rossoneri ma pungendo l'entourage del giocatore. "Per fortuna che le fanno rigide le visite mediche, così evitano problemi a tutti. Ma credo che il giocatore negli ultimi mesi non sia stato ben consigliato…".

