Arsenal e Chelsea vogliono Aleksandar Stankovic: ma dipende tutto dall'Inter

07 Feb 2026 - 13:18

Il futuro di Aleksandar Stankovic si accende sull'asse Londra-Milano: con il Borussia Dortmund ormai defilato, Arsenal e Chelsea hanno rotto gli indugi contattando l'entourage del centrocampista del Bruges secondo quanto scrive HLN. Tuttavia, il pallino del gioco resta nelle mani dell'Inter, che tra il 1° e il 15 giugno per due sessioni estive consecutive potrà esercitare il diritto di recompra fissato a 23 e 25 milioni di euro. Nonostante il fascino della Premier League, la volontà del giocatore è scolpita nel nerazzurro: "Sogno San Siro fin da bambino e continuo a inseguire questo obiettivo" le parole pronunciate tempo fa. 

