Juventus alla finestra per Tonali: si apre uno spiraglio per l'addio al Newcastle in estate
Spalletti vorrebbe ritrovare il centrocampista dopo l'incrocio in Nazionale. L'Arsenal in pole fra le squadre in Premier, a marzo le prime rispostedi Paolo Borella
Il futuro di Sandro Tonali? Fino a giugno, sicuramente legato al Newcastle, la squadra che lo ha accolto, gli ha spalancato le porte della Premier League (dove ora è considerato uno dei migliori centrocampisti del campionato) e lo ha anche aspettato con pazienza e affetto durante la squalifica per il caso scommesse.
Dall'estate in poi, però, il centrocampista classe 2000 potrebbe rivalutare il proprio futuro. Con un'altra maglia bianconera, quella della Juventus, sempre dietro l'angolo.
L'incastro non è facile: sia per il valore del giocatore e quindi l'eventuale prezzo del cartellino, sia perché i Magpies non sembrano intenzionati a privarsene. Tanto dipenderà anche dagli ultimi mesi della stagione e dalla classifica della Premier League, che al momento vede il Newcastle all'undicesimo posto, quindi non vicinissimo alla qualificazione alle coppe europee e ancora meno alla Champions League.
Restare fuori dalla massima competizione continentale aprirebbe altri scenari, in particolare dopo le voci dell'ultimo giorno di mercato della sessione invernale. Quella più realistica riguardava l'Arsenal, che aveva messo gli occhi su Tonali per rendere ancora più solido un centrocampo top, in Inghilterra e in Champions, come ha potuto osservare anche l'Inter a San Siro. Il Newcastle ha subito fatto muro, anche per via dei tempi stretti per imbastire l'eventuale operazione.
La squadra di Howe, l'allenatore che aveva già blindato Sandro, avrebbe avuto poco tempo per trovare l'eventuale sostituito. E quindi avrebbe dato l'ok alla cessione solo in caso di offerta fuori mercato, intorno ai 100 milioni di euro. L'agente del calciatore, Giuseppe Riso, aveva però raffreddato la pista ai microfoni di Sky Sport: "Il Newcastle non cederà Sandro a gennaio, non abbiamo parlato con l'Arsenal". Prima di aprire un altro fronte, pur smentendo: "Juventus? Non è il momento di parlarne".
Quasi come a indicare che la situazione sarà ridiscussa verso l'estate, per quanto Tonali abbia rinnovato di recente il proprio contratto con il Newcastle fino al 2029. Anche per la Juventus, il sogno di far tornare in Italia il centrocampista dopo gli anni milanisti potrebbe trasformarsi in obiettivo concreto solo in caso di qualificazione in Champions League e dei relativi fondi da incassare e poi investire sul mercato.
Tonali è un vecchio obiettivo bianconero, quasi a prescindere dall'allenatore, ma anche Luciano Spalletti sarebbe ben contento di ritrovare un giocatore che apprezzava già ai tempi della Nazionale, ma con cui non ha potuto lavorare con continuità anche a causa della squalifica.
Discorso comunque rimandato a fine stagione, ma attenzione ai mesi di marzo e aprile: non solo perché Tonali si giocherà la qualificazione al Mondiale con l'Italia, ma anche perché a quel punto sarà quasi definito il destino in campionato di Newcastle e Juventus (e, perché no, anche Arsenal), il giocatore con l'agente si siederà al tavolo con il club inglese e saranno gettate le premesse per il suo futuro oltre alla stagione 2025/26, permanenza o addio che sarà.