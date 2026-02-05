Juventus alla finestra per Tonali: si apre uno spiraglio per l'addio al Newcastle in estate

Discorso comunque rimandato a fine stagione, ma attenzione ai mesi di marzo e aprile: non solo perché Tonali si giocherà la qualificazione al Mondiale con l'Italia, ma anche perché a quel punto sarà quasi definito il destino in campionato di Newcastle e Juventus (e, perché no, anche Arsenal), il giocatore con l'agente si siederà al tavolo con il club inglese e saranno gettate le premesse per il suo futuro oltre alla stagione 2025/26, permanenza o addio che sarà.