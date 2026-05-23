Persi Allegri e Sarri e con il dubbio Italiano, il Napoli pensa a Grosso. Fiorentina su De Rossi

Sarri ha scelto Bergamo, Allegri resta al Milan, non si sa ancora cosa farà Italiano. Ecco perché il Napoli ha riportato a galla una suggestione di non molto tempo fa: valutare seriamente l'opportunità di portare Fabio Grosso sulla sua panchina. De Laurentiis ha già avuto un'idea simile undici anni fa. Estate 2015. Salutato Benitez ecco spuntare Sarri, autore di un'ottima stagione, la sua prima in Serie A, alla guida dell'Empoli. Il progetto avrebbe notevoli punti in comune. Grosso ha fatto benissimo nelle ultime due stagioni al Sassuolo, con una promozione in carrozza e un ottimo campionato nella massima Serie. Oltre che i risultati ha colpito la qualità del gioco, un 4-3-3 verticale e ad alto tasso spettacolare. ADL ne è rimasto colpito e lo ha messo nell'elenco dei successori di Conte.