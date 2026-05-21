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Bivio Allegri: la Champions col Milan e poi la seconda stella o il nuovo corteggiamento del Napoli di De Laurentiis

Massimiliano Allegri decide il suo futuro: priorità al Milan di Cardinale (con opzione rinnovo al 2028), ma De Laurentiis lo vuole a Napoli per il post-Conte

21 Mag 2026 - 08:30
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Massimiliano Allegri davanti a un bivio, che non sarà sciolto prima di qualche giorno: prima bisogna capire se il Milan andrà in Champions League e quale progetto gli prospetterà Gerry Cardinale ma servirà pure dare uno sguardo a Napoli, che cerca un sostituto di Antonio Conte con Aurelio de Laurentiis che non ha ancora dimenticato l'abboccamento di un anno fa.

Allegri resterà al Milan?

 L'allenatore toscano darà priorità ai rossoneri, con cui ha iniziato un percorso l'anno scorso quando aveva firmato un contratto fino al 2027. Un percorso non privo di insidie, anche per via di una situazione interna ancora tutta da definire (Tare e Furlani resteranno?), che per andare avanti avrà bisogno di una condizione minima: il terzo o quarto posto. Una volta ottenuto il pass Champions, Allegri e Cardinale, oltre alle componenti dirigenziali, si vedranno e parleranno di futuro. Il proprietario di RedBird non ha dubbi: vuole andare avanti con Max, promettendogli un mercato ad hoc e un rinnovo fino al 2028 con adeguamento dello stipendio.

Allegri, per dire sì, si aspetta che il progetto prospettatogli un anno fa vada avanti: dopo il ritorno in Champions, nella seconda stagione servono investimenti per puntare a vincere lo scudetto della seconda stella. Giocatori esperti e con mentalità vincente per alzare l'asticella, questo chiederà a Cardinale.

Il Napoli può prendere Allegri?

 Allo stesso tempo sia Allegri che il Milan sanno che da Napoli la stima per il tecnico toscano non si è mai spenta. Solo dodici mesi fa, quando Conte sembrava poter lasciare dopo lo scudetto, De Laurentiis aveva incontrato Max, ai tempi libero da vincoli, ma poi la ritrovata serenità col salentino aveva chiuso la porta azzurra per aprire quella rossonera. Un anno dopo lo scenario può ripetersi perché Conte andrà via, magari in Nazionale, e AdL, che lavora anche su Sarri sul quale però è forte l'Atalanta, ha in Allegri un pupillo. E anche il toscano apprezzerebbe la destinazione napoletana, come già aveva fatto capire nel 2025, ma entrambe le parti, il club come l'allenatore, prima devono capire come andrà l'incontro tra Max e il Milan. Se sarà fumata nera e Sarri dicesse sì all'Atalanta, Allegri al Napoli sarebbe un'opzione sulla quale scommettere forte.

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