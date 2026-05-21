Bivio Allegri: la Champions col Milan e poi la seconda stella o il nuovo corteggiamento del Napoli di De Laurentiis

Allo stesso tempo sia Allegri che il Milan sanno che da Napoli la stima per il tecnico toscano non si è mai spenta. Solo dodici mesi fa, quando Conte sembrava poter lasciare dopo lo scudetto, De Laurentiis aveva incontrato Max, ai tempi libero da vincoli, ma poi la ritrovata serenità col salentino aveva chiuso la porta azzurra per aprire quella rossonera. Un anno dopo lo scenario può ripetersi perché Conte andrà via, magari in Nazionale, e AdL, che lavora anche su Sarri sul quale però è forte l'Atalanta, ha in Allegri un pupillo. E anche il toscano apprezzerebbe la destinazione napoletana, come già aveva fatto capire nel 2025, ma entrambe le parti, il club come l'allenatore, prima devono capire come andrà l'incontro tra Max e il Milan. Se sarà fumata nera e Sarri dicesse sì all'Atalanta, Allegri al Napoli sarebbe un'opzione sulla quale scommettere forte.