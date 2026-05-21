L'Atalanta sorpassa il Napoli per Sarri, lunedì si decide il futuro del tecnico

A 90 minuti dalla fine del campionato il valzer delle panchine è già iniziato. Il futuro di Maurizio Sarri è arrivato a un bivio cruciale e la giornata di lunedì prossimo si preannuncia come quella della verità. Il tecnico toscano incontrerà infatti il presidente della Lazio, Claudio Lotito: un passaggio obbligato, dato che l'allenatore è ancora legato al club biancoleste da un contratto valido fino al 2028 e dovrà prima di tutto trovare l'accordo per liberarsi. Il futuro è lontano da Roma, ma dove andrà il Comandante? Sul tavolo ci sono due progetti tecnici e due proposte, con l'Atalanta che nelle ultime ore è andata all'assalto e ha effettuato il sorpasso sul Napoli.