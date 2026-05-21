MERCATO

L'Atalanta sorpassa il Napoli per Sarri, lunedì si decide il futuro del tecnico

Dopo l'incontro con Lotito il Comandante prenderà una decisione definitiva, nerazzurri al momento in vantaggio forti di un'offerta migliore

21 Mag 2026 - 08:52
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A 90 minuti dalla fine del campionato il valzer delle panchine è già iniziato. Il futuro di Maurizio Sarri è arrivato a un bivio cruciale e la giornata di lunedì prossimo si preannuncia come quella della verità. Il tecnico toscano incontrerà infatti il presidente della Lazio, Claudio Lotito: un passaggio obbligato, dato che l'allenatore è ancora legato al club biancoleste da un contratto valido fino al 2028 e dovrà prima di tutto trovare l'accordo per liberarsi. Il futuro è lontano da Roma, ma dove andrà il Comandante? Sul tavolo ci sono due progetti tecnici e due proposte, con l'Atalanta che nelle ultime ore è andata all'assalto e ha effettuato il sorpasso sul Napoli.

Atalanta in forte pressing: il fattore Giuntoli

 Secondo le ultime indiscrezioni e rumors, la Dea  sarebbe attualmente in netto vantaggio. La proprietà americana ha scelto Sarri e dietro l'affondo dei bergamaschi, pronti a salutare Palladino, c'è la figura di Cristiano Giuntoli, che è prossimo a diventare il direttore delle operazioni tecniche dei nerazzurri.

Giuntoli vorrebbe ritrovare il tecnico con cui ha già condiviso anni molto positivi a Napoli e ha messo sul piatto una ricca offerta: un contratto triennale e, soprattutto, la garanzia di un progetto giovane, valido e a lungo termine, dove Sarri avrebbe totale carta bianca per lavorare.

Napoli, i dubbi di Sarri e le alternative di AdL

 Se sponda Bergamo si accelera, sul fronte Napoli si registra un sensibile raffreddamento. Chiamato a sostituire Antonio Conte nell'anno del Centenario del club, Sarri non ha ancora sciolto i suoi dubbi. Sul piatto la società azzurra, mossa da De Laurentiis e dal ds Manna, ha messo un biennale con opzione per il terzo anno.

Tuttavia, le distanze tra le parti si sarebbero ampliate. Come riporta il Corriere dello Sport, l'auspicato passo in avanti non è arrivato, rendendo la situazione più "scomoda". Sarri è tentato dalla proposta dell'Atalanta e il richiamo di una rosa già pronta a vincere (con due scudetti conquistati negli ultimi tre anni) e della Champions League non sembrano bastare a colmare le sue perplessità progettuali.

Il Napoli, dal canto suo, non ha intenzione di attendere troppo a lungo. Il tempo è un fattore chiave e Aurelio De Laurentiis si sta già tutelando valutando altri profili di rilievo: Vincenzo Italiano, da tempo stimato ma ultimamente più freddo e soprattutto Massimiliano Allegri, la cui permanenza sulla panchina del Milan è in bilico.

Lunedì, dopo il faccia a faccia con Lotito per svincolarsi dalla Lazio, l'allenatore toscano dovrebbe fare la sua scelta definitiva.

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