Napoli-Inter, sarà duello per Khalaili. Ma l'esterno ha già scelto dove giocare

Il Napoli ha importanti dossier in entrata da chiudere al più presto. In attesa dell'ufficialità di Massimiliano Allegri, gli azzurri si stanno muovendo sul mercato per regalare all'ex tecnico del Milan i rinforzi richiesti. Oltre al difensore centrale, il ds Manna sta lavorando anche per l'esterno destro: il grande obiettivo è Anan Khalaili, ma la trattativa con l'Union Saint-Gilloise è tutt'altro che semplice.
La minaccia nerazzurra
Negli ultimi giorni, a rendere più complicato l'affare si è aggiunta anche la concorrenza per il classe 2004. Dopo aver rinunciato a Marco Palestra, l'Inter ha mostrato un forte interesse per Khalaili e ora il Napoli non vuole farsi trovare impreparato.
Quanto chiede l'Union Saint-Gilloise?
Il club belga ha fissato un prezzo abbastanza alto per l'esterno israeliano: 25 milioni di euro. Sulla valutazione pesa il 15% della rivendita destinato al Maccabi Haifa, società in cui il classe 2004 è cresciuto. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli giudica troppo elevata la richiesta dell'Union Saint-Gilloise e sta continuando a lavorare per provare ad abbassarla.
La volontà del calciatore
Anche se l'inserimento dell'Inter è concreto, il Napoli mantiene ancora un importante vantaggio. I partenopei hanno già incassato il sì di Khalaili e hanno trovato un accordo per un contratto di cinque anni. L'esterno vuole fare questo passo importante e non vede l'ora di trasferirsi alla corte di De Laurentiis.
Insomma, gli azzurri sembrano vicini a portarsi a casa questo duello di mercato ma l'Inter non è ancora completamente fuori dai giochi: se la situazione di stallo dovesse protrarsi ancora, a Milano potrebbero decidere di tentare l'affondo decisivo.