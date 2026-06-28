Napoli-Inter, sarà duello per Khalaili. Ma l'esterno ha già scelto dove giocare

Il Napoli ha importanti dossier in entrata da chiudere al più presto. In attesa dell'ufficialità di Massimiliano Allegri, gli azzurri si stanno muovendo sul mercato per regalare all'ex tecnico del Milan i rinforzi richiesti. Oltre al difensore centrale, il ds Manna sta lavorando anche per l'esterno destro: il grande obiettivo è Anan Khalaili, ma la trattativa con l'Union Saint-Gilloise è tutt'altro che semplice.