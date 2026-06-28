Manovre azzurre

Napoli-Inter, sarà duello per Khalaili. Ma l'esterno ha già scelto dove giocare

L'israeliano dell'Union Saint-Gilloise è il grande obiettivo di Manna: l'inserimento dei nerazzurri costringe il ds ad accelerare 

28 Giu 2026 - 10:30
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Il Napoli ha importanti dossier in entrata da chiudere al più presto. In attesa dell'ufficialità di Massimiliano Allegri, gli azzurri si stanno muovendo sul mercato per regalare all'ex tecnico del Milan i rinforzi richiesti. Oltre al difensore centrale, il ds Manna sta lavorando anche per l'esterno destro: il grande obiettivo è Anan Khalaili, ma la trattativa con l'Union Saint-Gilloise è tutt'altro che semplice. 

La minaccia nerazzurra

 Negli ultimi giorni, a rendere più complicato l'affare si è aggiunta anche la concorrenza per il classe 2004. Dopo aver rinunciato a Marco Palestra, l'Inter ha mostrato un forte interesse per Khalaili e ora il Napoli non vuole farsi trovare impreparato. 

Quanto chiede l'Union Saint-Gilloise?

 Il club belga ha fissato un prezzo abbastanza alto per l'esterno israeliano: 25 milioni di euro. Sulla valutazione pesa il 15% della rivendita destinato al Maccabi Haifa, società in cui il classe 2004 è cresciuto. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli giudica troppo elevata la richiesta dell'Union Saint-Gilloise e sta continuando a lavorare per provare ad abbassarla.  

La volontà del calciatore

 Anche se l'inserimento dell'Inter è concreto, il Napoli mantiene ancora un importante vantaggio. I partenopei hanno già incassato il sì di Khalaili e hanno trovato un accordo per un contratto di cinque anni. L'esterno vuole fare questo passo importante e non vede l'ora di trasferirsi alla corte di De Laurentiis. 

Insomma, gli azzurri sembrano vicini a portarsi a casa questo duello di mercato ma l'Inter non è ancora completamente fuori dai giochi: se la situazione di stallo dovesse protrarsi ancora, a Milano potrebbero decidere di tentare l'affondo decisivo. 

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