Napoli, passi avanti per il rinnovo di Osimhen: clausola da 150 milioni

Il prossimo incontro tra le parti dovrebbe essere quello decisivo per formalizzare il prolungamento fino al 2027

Si avvicina a passo spedito l'intesa per il rinnovo di contratto tra Victor Osimhen e il Napoli. Come riporta Sky Sport le parti non sono mai state così vicine e il prossimo incontro dovrebbe essere quello decisivo per formalizzare l'accordo: prolungamento fino al 2027, adeguamento dell'ingaggio e inserimento di una clausola rescissoria che dovrebbe aggirarsi attorno ai 150 milioni di euro.

De Laurentiis era partito da 200 milioni, ma l'entourage del nigeriano ha lavorato per abbassarla. Gli incontri della scorsa settimana nel ritiro di Dimaro sono stati decisivi per limare le distanze e ora tutto sembra apparecchiato per la fumata bianca. Il Napoli e il suo bomber sono pronti a proseguire insieme.

