Intrigo Lobotka: Allegri lo vuole, Spalletti lo brama. Intanto, lui tratta il rinnovo con il Napoli

Stanislav Lobotka, regista del Napoli, è al centro di un intreccio di mercato: Massimiliano Allegri, ufficiosamente nuovo allenatore del Napoli, vuole la sua conferma. Luciano Spalletti, che con lo slovacco ha già vinto uno scudetto, lo vorrebbe al centro del suo progetto-Juventus. Il centrocampista ha un contratto in scadenza al 30-6-2027, e Aurelio De Laurentiis si sarebbe già mosso su input diretto di Max per rinnovarlo e prolungare oltre la prossima stagione. Il tecnico toscano fa del perno centrale di centrocampo, da sempre, il fulcro vitale delle proprie squadre e vuole che abbia caratteristiche precise: deve saper recuperare palla e distribuire creatività ai compagni. Sostanzialmente, la maniera in cui ha usato Luka Modrić nella passata stagione al Milan. Dall'altro lato, Spalletti come detto lo conosce benissimo, lo ha lanciato al massimo livello e ottenuto il top dal talento dello slovacco. Luciano, storicamente, adora i registi rapidi e svelti di cervello, identikit perfetto dello slovacco. D'altronde, la carriera nelle big di Spalletti iniziò con David Pizarro in quella posizione, ai tempi della Roma.