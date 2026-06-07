Manovre azzurre

Intrigo Lobotka: Allegri lo vuole, Spalletti lo brama. Intanto, lui tratta il rinnovo con il Napoli

Lo slovacco al centro dei desideri dei due tecnici, che lo vorrebbero alla guida dei rispettivi reparti di centrocampo

07 Giu 2026 - 11:45
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Stanislav Lobotka, regista del Napoli, è al centro di un intreccio di mercato: Massimiliano Allegri, ufficiosamente nuovo allenatore del Napoli, vuole la sua conferma. Luciano Spalletti, che con lo slovacco ha già vinto uno scudetto, lo vorrebbe al centro del suo progetto-Juventus. Il centrocampista ha un contratto in scadenza al 30-6-2027, e Aurelio De Laurentiis si sarebbe già mosso su input diretto di Max per rinnovarlo e prolungare oltre la prossima stagione. Il tecnico toscano fa del perno centrale di centrocampo, da sempre, il fulcro vitale delle proprie squadre e vuole che abbia caratteristiche precise: deve saper recuperare palla e distribuire creatività ai compagni. Sostanzialmente, la maniera in cui ha usato Luka Modrić nella passata stagione al Milan. Dall'altro lato, Spalletti come detto lo conosce benissimo, lo ha lanciato al massimo livello e ottenuto il top dal talento dello slovacco. Luciano, storicamente, adora i registi rapidi e svelti di cervello, identikit perfetto dello slovacco. D'altronde, la carriera nelle big di Spalletti iniziò con David Pizarro in quella posizione, ai tempi della Roma.

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Quanto costa Lobotka?

  Anche se il giocatore decidesse di dire no alla proposta del Napoli, comunque, il suo approdo in bianconero sarebbe tutto fuorchè scontato: la richiesta degli azzurri per cedere una delle proprie colonne subito è di 35 milioni. La clausola di Lobotka, da 25 milioni di euro, è valida solo per l'estero. Il regista guadagna al momento 3.5 milioni di euro l'anno, cifra pattuita con il Napoli all'epoca del suo ultimo rinnovo, firmato nel dicembre 2022, per cinque anni. Sul mercato si prospetta quindi un duello tra azzurri e bianconeri, perché lo slovacco risponde perfettamente alla richiesta tecnica dei due allenatori toscani in merito alle qualità del regista. De Laurentiis è un osso duro sul mercato, e molto difficilmente farà concessioni o sconti a una rivale diretta come la Juventus, per altro ora allenata dall'ex Napoli Luciano Spalletti con cui i rapporti non sono certamente idilliaci. 

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